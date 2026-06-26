Teatro del bueno

"La amenaza ya no es el secesionismo", dice Miguel Tellado, el ariete del PP, que por su desfachatez es la mejor brújula para orientarse en el gran laberinto del minotauro de la derecha madrileña. Y añade: "estamos en 2026, no en 2017, y con Junts nos unen los grandes temas socioeconómicos". Ver para creer: el odio al sanchismo ha sustituido el "a por ellos" al independentismo, y con esta hoja de ruta se entienden mejor los extraños bailes de seducción que se han desarrollado en el Congreso esta semana. El paradigma de la derecha ha cambiado. Ahora ya puede votar cada semana abrazada a los herederos de Convergència, por la sencilla razón de que ya nadie los cree. El anticristo ya no es Puigdemont, convertido por la justicia que bloquea la amnistía en un espectro inocuo a 1.500 kilómetros de distancia, y sin ni siquiera el poder suficiente para ganar unas primarias locales de su propio partido. El demonio con cola se llama Pedro Sánchez, y el antaño odiado independentismo es ahora otro amable instrumento para intentar derrocar el poder.

El PP de Feióo vive desde julio de 2023 en una curiosa ensoñación, que consiste en creer que cada día es el último de Pedro Sánchez, que, a pesar de todas las sentencias de muerte que lleva escritas en la frente, es ya el segundo presidente más longevo de la democracia. En el otro lado, Junts sabe que, una vez investido el presidente, y comprobado que no ha podido cobrar ninguna factura por adelantado, no puede romper la baraja, y solo aspira a montar números de circo tan espectaculares como inútiles. Esta semana, votó primero en contra de una moción que exigía elecciones y luego a favor de otra para una cuestión de confianza que, de facto, no tiene ninguna consecuencia política.

En Madrid, Junts se ha sumergido en las arenas movedizas de sus propias contradicciones, porque ha logrado convertirse en un sujeto indiscutiblemente mediático, pero a costa de desmentir aquella teoría según la cual solo iban a España a hacer política catalana. Y también a costa de votar repetidamente con PP y Vox, que han pasado de ser los españolistas demoníacos a convertirse en una palanca diaria para ganar una cierta relevancia. El drama de Junts es que, por muchas contorsiones que haga, por muy preciosos que sean sus fuegos artificiales, sabe que hay dos cosas inamovibles: el PSOE lo tiene preso dentro de la investidura sin que necesite darle nada a cambio, y nunca podrá votar una moción de censura —la única acción transformadora posible— con la extrema derecha española. Lo único que ha hecho Junts estos días es hacer ver que puede sacarse de encima estos dos fantasmas que lo han perseguido desde el principio de la legislatura, y con los cuales tendrá que llegar al final de la misma.

Es aquello que el recuperado Mourinho definió tan bien como "teatro del bueno". Efectivamente, el anunciado apocalipsis sanchista tampoco va a llegar esta semana. Eso sí, detrás de la tramoya, empiezan a suceder cosas reales. Como por ejemplo, que la derecha española y catalana entierran juntos el 2017 y vuelven a acordarse de que, antes que cualquier otra cosa, son compañeros de la misma causa.