Talibanes en Bruselas

Levantando los ojos de nuestro bronco debate político, vemos la gravedad de la fragmentación geopolítica y de los desequilibrios que sufre el ancho mundo. A pesar de los aranceles de Trump, el déficit comercial de los EEUU está alcanzando el 4,6 % de su PIB, el nivel más alto desde 2006. Y su deuda exterior el 90 %, absorbiendo el ahorro mundial y en particular el de los europeos. El superávit de China se ha triplicado en los pasados 6 años, por encima del 3,5 % del PIB. La UE mantiene su confortable superávit del 2 %, gracias a que su déficit creciente con China se compensa con el superávit con EEUU, que no se reduce a pesar de las amenazas de Trump

De cada tres coches que se producen en el mundo, dos son chinos y sus exportaciones amenazan la supervivencia de la industria europea. El Consejo Europeo discute las medidas para evitarlo sin que, como siempre, haya unanimidad entre los estados, porque unos quieren protegerse con aranceles y otros temen las represalias de China.

En Oriente Medio el alto el fuego persiste. Cada barco que pasa por Ormuz empuja a la baja el petróleo y aleja la crisis que amenazaba a la economía mundial. El Senado americano exige a Trump que acabe con la guerra, pero este dice que ya la acabó antes de declararla. Todo depende de que Netanyahu consiga boicotear el acuerdo continuando sus ataques en el Líbano. Se ha pasado 20 años intentando convencer a un presidente americano de atacar a Irán para derribar al régimen de los ayatolás, y al final lo consiguió con el más engreído. Le gustaría acabar el trabajo, pero Trump ha tenido que claudicar de sus bravatas y amenazas de “destruir una civilización de la noche a la mañana”. El acuerdo que ahora está buscando desesperadamente no será, en el mejor de los casos, mejor del que Obama ya consiguió en 2015 y Trump desbarató.

En el trágico panorama de Oriente Medio, la UE ha vuelto a demostrar su debilidad y descoordinación ante Israel. Este ha declarado persona 'non grata' a la Alta Representante Kallas, lo que nunca llegó a hacer conmigo, por unas conversaciones privadas en las que acusaba a Israel de estar cometiendo un verdadero 'apartheid' en Palestina. Y tiene toda la razón. Pero, al mismo tiempo que Kallas publicaba un comunicado de excusas, la vicepresidenta de la Comisión encargada del Mediterráneo se plantaba en Tel Aviv y todo fueron besos y abrazos con el ministro de Asuntos Exteriores. Y además, mientras continúan la masacre de palestinos en Gaza, los ataques racistas de los colonos en Cisjordania y los bombardeos en el Líbano, firma un comunicado considerando a Israel como actor que contribuye a la paz y la estabilidad en la región. Y lo hace usurpando la capacidad de la Comisión de hablar en nombre de la UE en política internacional.

Parece que España es el único país que se resiste a la imposición de Trump del 5 %. Lo cual no quiere decir que no tengamos que aumentar nuestra contribución a la defensa europea

Hablando de 'apartheid', los talibanes, ese régimen odioso que trata a las mujeres como ganado, llegan a Bruselas para agilizar las expulsiones de afganos en situación irregular. Alemania ya lo había hecho antes y la Comisión lo hace en nombre de 15 países, en contra de las advertencias del Parlamento Europeo. No nos preocupemos, nos dicen, que solo son encuentros 'técnicos'. Pero nunca ha sido una buena idea ceder en los valores y principios que decimos defender para contentar a la extrema derecha.

Y hay que ver a Rutte, secretario general de la OTAN, superándose a sí mismo en el ejercicio de vasallaje a Trump. La última vez le trató de 'daddy', y esta vez de “líder del mundo libre”, mientras le explicaba cómo habían aumentado el gasto militar de los europeos y sus compras a EEUU desde que Trump empezó con las amenazas y los aranceles. Son cifras impactantes que Rutte brindó a un Trump sonriente: “nadie, desde Eisenhower, ha conseguido tanto aumento del gasto y de las compras militares por los europeos”.

En parte, responden a lo aceptado por la presidenta de la Comisión en el nefasto pacto comercial del campo de Golf Escocia. Que, a pesar de todas las críticas, se acaba de ratificar por el Parlamento Europeo.

Parece que España es el único país que se resiste a la imposición de Trump del 5 %. Lo cual no quiere decir que no tengamos que aumentar nuestra contribución a la defensa europea. Pero no de la manera que exigida por Trump y exhibida por Rutte en la Casa Blanca.