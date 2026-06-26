Cada 27 de junio celebramos el Día de la Empresa; una fecha que nos invita a reconocer una realidad a menudo olvidada, que la prosperidad de un país no aparece por generación espontánea. Detrás de cada puesto de trabajo, de cada innovación, de cada proyecto que crece y de cada oportunidad creada hay empresarios y empresarias que han decidido invertir, asumir riesgos y comprometerse con el futuro.

Las pequeñas y medianas empresas representan prácticamente la totalidad del tejido empresarial catalán. Son las que sostienen la ocupación, dinamizan los barrios, impulsan la innovación y mantienen viva la actividad económica en todo el país. Pero, a pesar de este peso determinante, continúan afrontando dificultades estructurales que limitan su potencial.

Siguiendo con la idea que la prosperidad no es casualidad, hay que decir que un obstáculo es la dimensión empresarial. Y es que Catalunya tiene empresas con talento, capacidad de innovación y vocación de crecimiento, pero a menudo se encuentran con un entorno que no facilita este salto. Una economía con empresas pequeñas es una economía que tiene más dificultades para ganar productividad, internacionalizarse, captar talento y competir en mercados cada vez más exigentes.

Por eso desde Pimec defendemos una ley de Impulso al Crecimiento Empresarial, que ayude a eliminar las barreras que hoy frenan este desarrollo. Necesitamos que crecer deje de ser una excepción y se convierta en una opción real para miles de pymes.

En este sentido, quiero destacar que la dimensión y la productividad están íntimamente relacionadas. Si queremos mejorar los salarios, atraer talento e incrementar la competitividad de las empresas, tenemos que ser capaces de generar más valor añadido. La productividad no es un concepto abstracto reservado a los economistas; es la base que permite a las empresas invertir más, innovar más y ofrecer mejores oportunidades profesionales.

Aun así, este objetivo continúa condicionado por problemas que hace años que arrastramos. Las pymes dedican una cantidad excesiva de tiempo y recursos a cumplir obligaciones administrativas que a menudo no aportan valor. Simplificar procesos burocráticos y reducir cargas administrativas no es una demanda corporativa; es una necesidad económica.

También lo es disponer de una fiscalidad orientada a estimular la actividad productiva. El sistema fiscal tiene que acompañar el crecimiento empresarial, favorecer la inversión e incentivar la reinversión de los beneficios, puesto que cuando una empresa tiene más capacidad para crecer, toda la economía se beneficia.

A estos retos se suma una cuestión que preocupa especialmente a las pymes: el impacto del absentismo derivado de las incapacidades temporales. Se trata de un fenómeno que afecta la productividad, dificulta la organización de los equipos y genera tensiones importantes, especialmente en las empresas de menor dimensión. Necesitamos abordarlo con datos, responsabilidad y voluntad de encontrar soluciones compartidas.

En este Día de la Empresa, reivindicamos que la prosperidad no es casualidad y que depende de crear las condiciones para que las empresas puedan desarrollar todo su potencial.

Catalunya es un país de empresas que impulsan la actividad económica, contribuyen a cohesionar el territorio y generan bienestar para el conjunto de la sociedad. Por eso, cuando hablamos del futuro de nuestra economía, inevitablemente hablamos también del futuro de nuestras pymes y del futuro de una prosperidad que no es casualidad.