Cada 27 de junio tenemos la oportunidad de recordar una verdad sencilla, cotidiana y, sin embargo, demasiado a menudo discutida: sin empresas no hay empleo, no hay inversión, no hay innovación y no hay bienestar posible. Mañana se celebra el Día del Empresario, aunque el día del empresario y de la empresa son todos. Y la empresa somos todos. Hablamos del taller que abre cada mañana, de la pyme que resiste, de la industria que exporta, del autónomo que arriesga y de la compañía que tracciona a miles de proveedores. Y es también el compromiso diario de sus trabajadores. Todos somos empresa.

El Día del Empresario no debe ser solo una celebración, que es algo muy positivo, sino además una llamada a la responsabilidad colectiva. Catalunya ha construido buena parte de su prosperidad sobre una cultura empresarial exigente, trabajadora y abierta al mundo. Detrás de cada proyecto hay riesgo, esfuerzo, talento y voluntad de contribuir al país. Quien emprende crea oportunidades, genera riqueza, paga impuestos, forma equipos y ayuda a sostener el Estado del bienestar.

Pero reconocer el valor de la empresa exige mirar de frente los problemas que amenazan su competitividad. Uno de los más preocupantes es el absentismo laboral. No es una cuestión menor ni puede reducirse a una disputa entre empresarios y trabajadores. Es un problema de país.

Desde Foment lo hemos advertido con claridad: el absentismo laboral se ha convertido en una auténtica emergencia silenciosa. No es un problema de los empresarios contra los trabajadores, sino un problema de país. En 2025, la tasa de absentismo se situó en el 5,5%, frente a una media europea del 2,5%, y el coste de las bajas por incapacidad por contingencias comunes alcanzó los 33.200 millones de euros, cuando en 2019 era de 19.000 millones. Son cifras que impactan directamente en la productividad, en la competitividad, en los salarios y en la sostenibilidad del sistema. Por eso Foment impulsará un Libro Blanco contra el absentismo, que presentaremos en septiembre, con datos, expertos y todas las partes implicadas, para proponer soluciones desde el consenso y la corresponsabilidad.

La empresa es uno de los grandes espacios de convivencia de nuestra sociedad. En ella se comparte esfuerzo, se aprende, se innova y se construye futuro. Por eso debemos defender el diálogo social, la negociación colectiva y la seguridad jurídica. Las reformas laborales importantes no pueden imponerse desde un despacho ni ignorar la realidad de los sectores y de miles de pymes. Necesitamos acuerdos, no gestos unilaterales; confianza, no sospecha.

En tiempos de incertidumbre y transformación tecnológica, necesitamos más empresa, más productividad y más diálogo. Prestigiar a quienes emprenden, proteger a quienes trabajan y construir un país capaz de crear riqueza para reducir desigualdades. Porque la mejor política social empieza por una economía que funciona.