Lo que la selectividad muestra

«El Ayuntamiento de Canet de Mar ha conseguido 24 entradas gratuitas para un concierto de un grupo de rock catalán y ha decidido sortearlas entre los vecinos interesados en asistir. Todos los vecinos del municipio seguidores de este grupo se apuntan al sorteo, y solo al 16 % les toca una entrada. Del resto de seguidores del grupo, seis séptimas partes intentan comprar una entrada por la web, donde la probabilidad de conseguir una es del 25 %. ¿Cuántas personas de este municipio tienen entrada para el concierto?».

Esta pregunta en la selectividad de Catalunya es una de las de la discordia de este año. Según chicos que se examinaron, no porque la respuesta fuera difícil (51, según ChatGPT), sino porque el enunciado enrevesado hizo que los estudiantes perdieran mucho tiempo en entender el problema. Cada año, hay un examen de la polémica; en Catalunya, los rockeros de Canet de Mar se han llevado este mérito este año.

El problema es que los alumnos que se han matriculado de Matemáticas científicas han registrado un suspenso histórico. Con una media de 4,18, esta es la peor nota de la última década. Hay otros datos negativos del balance de la PAU en Catalunya este año: la nota media (6,403) sigue en línea descendente desde 2021; las asignaturas científicas y tecnológicas son las que presentan peores resultados; el inglés sufre una tendencia a la baja... El dato más preocupante no es el porcentaje de aprobados —que incluso mejora—, sino la pérdida progresiva de nivel en las notas medias.

La frase clave del enunciado de la discordia es: “todos los vecinos del municipio seguidores de este grupo se apuntan al sorteo”. Calcularlo no es tan difícil, pero había que entenderlo. ¿Es justo medir la comprensión lectora para evaluar el conocimiento matemático en una prueba tan importante como las PAU? Desde una posición de principios, la respuesta es sí. Ahora bien, si un alumno resuelve correctamente problemas de probabilidad en clase, pero falla en un examen porque no interpreta bien un enunciado largo, ¿qué está fallando? Puede ser por falta de práctica en lectura matemática o por un diseño de prueba que introduce una barrera lingüística excesiva.

Las PAU no crean los problemas del sistema educativo, los hacen visibles. La tarea es revisar cómo se enseña, cómo se evalúa y qué conocimientos queremos que dominen los futuros universitarios

Las críticas de estudiantes y profesores iban en esta línea: los ejercicios eran largos, con enunciados complejos y exigían demasiado tiempo de lectura y planificación. Incluso quienes conocían la materia afirmaban que no pudieron terminar el examen. Si durante los dos años de Bachillerato se han evaluado conocimientos y competencias, ¿la selectividad debe medir la capacidad de resolver problemas bajo una presión temporal? Si no se ha trabajado comprensión lectora, ¿tiene sentido pedirla en la PAU?

En redes sociales, pedagogos y profesores vuelven a hablar de la cultura del esfuerzo. De la heterogeneidad en las aulas, de la escasez de profesores especializados en algunas materias, de las pantallas, de las condiciones laborales de los profesores... Las familias también hablan de un curso marcado por huelgas, con muchos paros concentrados en la recta final, cuando los estudiantes de segundo de Bachillerato afrontaban días decisivos e intensivos de exámenes finales, repaso y dudas. Muchos adultos coinciden en una crítica a la totalidad: el sistema se desmorona, todo es un desastre, estas generaciones jóvenes no conocen el sacrificio, y no se les está formando bien. Supuestos profesores, por supuesto, bajo anonimato, hacen comentarios en redes sobre sus alumnos que, si de verdad se dedican a este oficio, dejan en muy mal lugar su profesionalidad.

Y en el campo de batalla, chicos y chicas que en la pública han sido educados bajo el mantra de que la nota no les define y que no hay que competir y que, sin embargo, ven cómo sus vocaciones dependen de unos decimales y de unas medias que son siempre peores que las de Bachillerato. ¿Por qué? Porque si durante dos años los alumnos obtienen unas notas y un examen común ofrece una imagen bastante distinta, el sistema educativo tiene la obligación de preguntarse qué sucede. La selectividad no crea los problemas del sistema educativo, los hace visibles. La tarea es revisar cómo se enseña, cómo se evalúa y qué conocimientos queremos que dominen los futuros universitarios. Poco a poco, con buena letra, y que todos lo entendamos mejor que un concierto en Canet.