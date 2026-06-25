Mutación sin freno en la política latinoamericana

Registra América Latina una mutación escénica acelerada, se diluye el reformismo en el descontento y la fractura social y ocupa cada vez un territorio mayor la influencia de Donald Trump en tal transformación, inequívocamente implicado en procesos electorales en los que salen vencedores, siquiera sea por estrechísimo margen de votos, candidatos que son una mezcla de populismo y recetas de extrema derecha. Quizá tal cambio no cancele la continuidad de regímenes democráticos en el orbe latinoamericano, pero sin duda acelera la aplicación de marcos de referencia autoritarios, sujetas la seguridad y la economía a aquello que cuenta con el nihil obstat de la Casa Blanca y cuya eficacia es, a la luz de la historia, entre dudosa y deleznable.

Las victorias en las urnas de Abelardo de la Espriella en Colombia y de Keiko Fujimori en Perú son, más que un síntoma, una confirmación del cambio de ciclo que vive Latinoamérica, con las únicas excepciones reseñables de México y Brasil, los dos gigantes de la economía de la región. De la Espriella será presidente por una diferencia de 250.000 votos sobre Iván Cepeda -votaron 25 millones de colombianos-; Fujomori ocupará la presidencia con una ventaja de menos de 50.000 votos sobre Roberto Sánchez -votaron más de 18 millones de peruanos-, que amenaza con no reconocer ni la victoria de su oponente ni la legitimidad del Gobierno que forme. “Los resultados de la segunda vuelta presidencial han dejado ver la herida que los colombianos sabían que existía, pero no qué tan profunda podría ser”, sentencia un analista del diario El Tiempo de Bogotá, una conclusión igualmente aplicable al caso peruano, sumida la presidencia en un rosario de mandatos interrumpidos por casos de corrupción o de simple sectarismo político.

Si se une al cambio en Colombia y Perú el habido antes en Argentina (Javier Milei), Ecuador (Daniel Noboa) y Chile (José Antonio Kast), se completa un puzle que tiene que ver en gran medida con la crisis social, sin que, por lo demás, el magisterio iliberal de Milei, referencia ineludible en el Cono Sur, maneje cifras esperanzadoras, atrapada la economía argentina en estadísticas de pobreza inquietantes. El periodista Martín Caparrós resume de la siguiente forma las razones del corrimiento de tierras hacia fórmulas muy conservadoras y autoritarias: “Lo que yo digo es que, para los menores de 50 años, la democracia es simplemente el régimen político en el que han vivido vidas muy inferiores a las que desean y a las que realmente tienen derecho a querer”. Un articulista escribe en el diario mexicano Reforma: “Llegaron elecciones antes de que se certifique la derrota de Trump en las urnas y ganaron sus candidatos”.

Algo de eso puede haber en la sucesión de victorias de los candidatos favorecidos por la injerencia de la Casa Blanca en las campañas, pero hay grandes dosis de frustración y cansancio, de agotamiento visible y constatable de modelos -el cubano, hace décadas; el venezolano, durante el último decenio- que durante un tiempo contaron con una multitud de seguidores y hoy, entre los errores propios y el intervencionismo de Estados Unidos, andan condenados a un ocaso irremediable.

En un coloquio celebrado en la sede del Cidob hace unas semanas, alguien definió a Nayib Bukele, presidente de El Salvador, como un sociópata, pero proliferan los defensores de su comportamiento inhumano sin que con ello erosionen sus perspectivas electorales. La hija, justificadora y defensora de un dictador abyecto gana las elecciones en Perú sin que la memoria histórica opere en su contra, no al menos con la intensidad y medida que cabría esperar; sigue siendo de plena actualidad la pregunta de Zavalita en Conversación en La Catedral -¿cuándo se jodió el Perú?- porque no hay forma de dar con una respuesta convincente. Surge, en cambio otra pregunta: ¿por qué se desvaneció la herencia trabajosamente construida por las sociedades latinoamericanas al término de las dictaduras y progresan, por el contrario, ofertas de futuro que son su antítesis?

Pedro Medellín, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, adelanta una respuesta, aplicable acaso a otros países: “Parecía que estábamos ante una sociedad dividida. Pero en realidad se trataba de un proceso más antiguo de quiebre y ruptura de los cimientos que sostienen la cohesión social (…) Comenzó con la pérdida de los consensos básicos, que tuvo como síntomas la dificultad para acordar prioridades y mantener acuerdos”. Tuvieron en sus manos mandatarios reformistas -Gustavo Petro, Gabriel Boric y otros- posibilidades ciertas de atenuar la quiebra social, pero mantuvieran las desigualdades sin grandes cambios o no supieron subrayar las mejoras habidas -para el caso es lo mismo-, y perdieron así capacidad de movilizar a la opinión pública mucho antes de que Trump fuera reelegido. Pareció a muchos de sus electores que el debate ideológico ocupaba un espacio desmesurado a tenor de los resultados obtenidos en el seno de sociedades extremadamente duales.

Se remite Martín Caparrós a la famosa frase de Raúl Alfonsín para sintetizar las causas de la mutación: con la democracia “se come, se cura y se educa”. “Creímos que por lo menos eso era cierto, y no lo fue: con la democracia ni se come, ni se cura, ni se educa, ni ninguna otra cosa en particular”, añade Caparrós. La sensación de fracaso es de una magnitud parecida al entusiasmo con el que se acogieron las grandes proclamas para una progresiva reparación de las desigualdades. Los problemas estructurales siguen ahí como una fatalidad insuperable; las apreciaciones del sociólogo francés Alain Touraine en América Latina. Política y sociedad, publicado en 1989, siguen siendo un diagnóstico certero, explicativo en parte del bandazo de hoy del continente hacia la derecha mediante el corrimiento de una parte del electorado progresista de antaño hacia posiciones conservadores, una consecuencia inmediata del desencanto.

¿Cómo afectará tal atmósfera a las elecciones de Brasil de octubre próximo? La encuesta de Datafolha dada a conocer el 20 de este mes da a Lula da Silva una ventaja de cuatro puntos sobre Flávio Bolsonaro -47% frente a 43%-, un margen estrecho que se corresponde con la polarización que reflejaron los resultados de 2022 y que se ha mantenido como una constante de la sociedad brasileña, alimentada por la consolidación de nuevos actores políticos -las iglesias evangélicas, entre ellos- y por la certidumbre de que la cita de octubre será determinante a escala continental, convertido Lula en un contrapeso de Trump en el ámbito ideológico. Porque Brasil pesa demasiado para que la reelección de Lula o su derrota no modifique conductas en el vecindario, aunque los aliados reformistas del presidente ya no gobiernen.