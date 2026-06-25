Feijóo teme a un Sánchez hundido
El líder del PP es el tenista con corbata que no se atreve a desafiar al ídolo caído con pantalones piratas
Feijóo acusa a Sánchez de "cachondearse" de sus socios y le da "lecciones" de limpieza democrática
En la serie ‘Rafa’ de Netflix, el propio Nadal reconoce que en su agonía jugó partidos innobles en los que no podía ni andar. Sin embargo, esta incapacidad no tranquilizaba a los rivales temblorosos, que veían enfrente a un monstruo con dos décadas de vigencia y desconfiaban de su caducidad. Era una ficción solidificada por una trayectoria, que se cumple al milímetro en el Congreso actual. Pedro Sánchez está solo incluso frente a su grupo, y hundido ante el conjunto de la cámara por culpa de la corrupción que le ha sitiado. En el exterior, hasta los traidores Page y Felipe González parecen hoy más razonables que el presidente legítimo del Gobierno, a quien ya solo sostiene el miedo legendario que suscita desde la moción de censura que le ganó Ábalos. El propio Rufián acaba de destacar que ERC había negociado el voto con el ministro más corrupto de la democracia.
Feijóo es el tenista con corbata que no se atreve a desafiar al ídolo caído con pantalones piratas. El presidente popular emboza su proverbial pereza en que una moción de censura supondría una victoria para Sánchez. Llevando al extremo su argumento, el PP tampoco debería presentarse a unas elecciones generales, por si acaso los socialistas se atrevieran a derrotarle de nuevo. Es más cómodo embarrar la acusación sobre la corrupción masiva del PSOE con las «saunas», hasta en la alusión personal coincide la antigua derecha civilizada con Vox, porque Abascal también se puso finlandés.
El director del ‘New York Times’ prohibió los artículos con el enfoque «por una parte..., por otra parte...». De ahí la obligación de resaltar que el responsable político de la situación actual es Sánchez, que también se avergonzará algún día como Rafa de su último tramo en la Moncloa. Salvo que se esté protegiendo de una imputación penal y personal, que le intimaron desde Vox hasta Bildu. La irresponsabilidad del Congreso consiste en reposar la decisión electoral en manos del secretario general de un partido que se entregó a los manejos de Aldama.
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