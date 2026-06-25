En la arena
Salomó Marquès deja una herencia que se concreta en una palabra: dignidad
Una imagen memorable que Salomó Marquès Sureda, catedrático de Historia de la Educación en la UdG, evocaba en una reciente entrevista. Estamos en Tampico, México, en los años cuarenta del siglo XX. Un maestro catalán, exiliado, da clases en la escuela y hace salir a los alumnos al patio para que reproduzcan, en la arena, el perfil orográfico de su comarca, con montañas y valles, con llanuras que van a parar al mar. Digo que la imagen es memorable porque, en la sencillez del gesto, reúne algunas de las características más notables de los maestros republicanos que tuvieron que abandonar el país y que mantuvieron, allá donde fueron, la esperanza de la educación como instrumento de progreso social: la observación, la experimentación, el contacto con el mundo más cercano, la conciencia que, para enseñar, no son necesarias técnicas depuradas, sino la pasión por la transmisión del conocimiento. Un puñado de arena.
"Enseñaban a pensar, no a almacenar", ha dicho Salomó Marquès, el historiador que más ha trabajado sobre el exilio de los docentes y que depositó en la universidad un legado de valor incalculable: el trabajo que llevó a cabo, de forma sistemática a lo largo de muchos años, con más de 2.500 libros y con el detalle personalizado de 583 maestros exiliados, personas con nombres y apellidos que no solo explican la ardua aventura del desarraigo, sino las virtudes esenciales de la pedagogía que floreció con la República.
Marquès (“Mon” para los amigos y conocidos) ha muerto este jueves y, él mismo, deja una herencia que se concreta en una palabra: dignidad. "Ha sabido combinar", han dicho de él colegas universitarios, "el rigor con la rectitud moral". Trabajó con el escultismo, como motor de regeneración catalanista, se enfrentó a la dictadura, luchó contra la pena de muerte con Justícia i Pau, y supo transmitir la necesidad de mantener vivo el recuerdo, no como un almacén, sino como un pensamiento vivo. Dibujó con bonhomía y con método, con exigencia y con claridad, una orografía política y sentimental. La nuestra. Con las manos. En la arena.
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