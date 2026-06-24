Resistir no siempre es vencer

Será por la proximidad del 18 de julio, el caso es que el último debate sobre corrupción me ha traído a la memoria una de las consignas más famosas de la guerra civil. Resistir es vencer. Una frase pronunciada por el entonces presidente del Gobierno, el socialista Juan Negrín, a principios de 1938, cuando Franco ya se veía ganador. Puede que mi asociación tenga que ver también con la artillería gruesa desplegada por Alberto Núñez-Feijóo y Santiago Abascal para tumbar a Pedro Sánchez. No faltaban motivos para que la oposición pidiera elecciones, pues los últimos meses han sido aciagos para los socialistas en materia de corrupción. Por mucho que separemos el grano de la paja, los casos que acechan al PSOE y al gobierno constituyen, efectivamente, una lista de prácticas delictivas intolerables. Para cualquier partido, y más aún para uno de izquierdas que llegó al poder para poner fin a la corrupción sistémica de los gobiernos del Partido Popular. Había razones sobradas para subir el tono del debate, por mucho que el PSOE haya actuado contra la tripleta delictiva que forman Ábalos, Koldo y Cerdán y que el gobierno haya implementado medidas para regenerar la vida pública. No la había para decir que “de la sauna a la cloaca hay un camino coherente” (Feijóo) o para comparar a Sánchez con una cucaracha y decir (no insinuar, sino decir) que el presidente del Gobierno “está actuando para robar las próximas elecciones” (Abascal). Estos exabruptos también me han recordado los años treinta.

Los italianos tienen un dicho que viene al caso: 'il troppo stroppia'. Se refiere al efecto bumerang que tiene cualquier exceso. Pasarse de frenada nunca es bueno. Agrada a la parroquia, y da munición a Vito Quiles, pero por fortuna no estamos en los tiempos que condujeron a la guerra civil. No todo vale. No vale intentar abatir al portavoz parlamentario del PSOE aludiendo a su padre. Solo sirve para que muchos ciudadanos que no son socialistas piensen que la vergüenza que les producen los casos de corrupción del PSOE no justifica semejante lenguaje guerracivilista. 'Il troppo stroppia'. Sánchez no solo lo sabe. Lo alienta. Y Feijóo muestra su falta de confianza en él mismo mirando siempre a Abascal por el retrovisor.

Puede que el cálculo de Sánchez esté equivocado. Negrín pensaba que, si resistía el tiempo suficiente, la defensa de la República acabaría formando parte de la defensa de la democracia en una Europa amenazada por el fascismo. Sánchez también juega esta carta, haciendo de su gobierno un Fuerte Apache del progresismo y la democracia en una Europa que vira hacia la extrema derecha. Ello le ha permitido llegar hasta aquí, exhibiendo su obra de gobierno y un indudable protagonismo internacional. ¿Puede permitirle ganar las elecciones de 2027? Resistir no siempre es vencer. Entre otras razones, porque para vencer no siempre hace falta convencer. Esto también lo aprendimos hace ochenta años. Basta con desplegar las velas y aprovechar vientos favorables.