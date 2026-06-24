A mis 'amigos para siempre', en Barcelona

Cuando visité Barcelona en 2005 y 2014 como turista ya quedé fascinado por su clima templado, su rica gastronomía y su patrimonios culturales y la amabilidad de su gente. Ahora, al despedirme de esta ciudad tras tres años de trabajo, Barcelona ha estado y estará para siempre en mi corazón como la misma ciudad que me cautivó.

Ha sido un período intenso, durante el cual he trabajado sin descanso en esta ciudad encantadora, conociendo a personas de muy diversos ámbitos, desde políticos y empresarios hasta artistas y estudiantes universitarios. Al mirar atrás, me doy cuenta de que muchos de los frutos por nuestro Consulado General se formaron de las preguntas sencillas y cordiales que nos planteaban estas personas.

En los primeros días de mi nombramiento, una de las preguntas que más me hacían era: «¿Cuál es el mejor restaurante de comida coreana en Barcelona?». Era una pregunta que me alegraba, pero que al mismo tiempo no resultaba fácil de responder. Como cónsul general, me preocupaba que, si mencionaba solo uno o dos restaurantes, los compatriotas que regentaban otros establecimientos pudieran sentirse desanimados. Tras reflexionar mucho sobre ello, unimos esfuerzos con la comunidad coreana para crear un distintivo y un mapa de auténticos restaurantes coreanos. Gracias a esta iniciativa, podía entregar el mapa y responder: «Cualquier establecimiento que exhiba este distintivo es un restaurante de calidad». Asimismo, el Concurso de Gastronomía Coreana, en el que los jóvenes de Barcelona elaboraron platos coreanos utilizando ingredientes catalanes, se convirtió en una entrañable celebración que les permitió acercarse y comprender más profundamente la cultura coreana a través de su gastronomía.

Otra pregunta frecuente era: «¿Cuál es la atracción turística de Barcelona que más gusta a los coreanos?». La respuesta es la Basílica de la Sagrada Família. En 2025, 240.000 ciudadanos coreanos recorrieron este emblemático lugar. Pensé que sería estupendo que los visitantes coreanos pudieran comprender más a fondo el espíritu del genial arquitecto reflejados en esta magnífica obra. Gracias a la colaboración de la basílica y a la generosa aportación de talento de una exlocutora coreana distinguida con una condecoración otorgada por el Rey de España, fue posible poner en marcha un servicio de audioguía en coreano de gran calidad. Con el mismo propósito de acercar Corea a la sociedad catalana, organizamos ciclos de cine coreano, un concierto de música tradicional coreana, un concurso de oratoria en coreano y sesiones informativas sobre estudios en Corea, entre otras actividades.

Las actividades del Consulado General también se extienden a los ámbitos económico y científico. Catalunya, donde operan una quincena de empresas coreanas de sectores como el aeronáutico, el logístico y el químico, constituye uno de los principales motores de la cooperación económica entre Corea y España. La constitución, el año pasado, de una sociedad conjunta entre empresas líderes del sector del diagnóstico médico de Corea y Catalunya representó otro valioso fruto de la confianza mutua. También ha aumentado de forma constante el número de científicos e ingenieros coreanos que colaboran con investigadores locales en campos de vanguardia como la ciencia cuántica, la nanotecnología y la exploración espacial. Contemplar cómo el horizonte de la cooperación se amplía hasta las tecnologías más avanzadas me ha producido una enorme satisfacción y, al mismo tiempo, me ha llevado a reflexionar sobre cómo podemos dar un paso más hacia delante.

Estos últimos tres años me han pasado volando porque he estado entretenido cuidando asuntos económicos, culturales y consulares. Quisiera aprovechar estas líneas para expresar mi más sincero agradecimiento a todas las personas que compartieron generosamente su experiencia y su apoyo a favor de la cooperación y el desarrollo conjunto. Aunque ahora me despido de Barcelona, deseo de todo corazón que quienes continúan trabajando aquí para afrontar juntos los desafíos comunes de Corea y Catalunya, y construir un futuro de prosperidad compartida seguirán siendo los «amigos para siempre» de Corea.