Donde viven los monstruos

Con muy pocos días de diferencia hemos asistido a unos episodios que, puestos uno junto a otro, funcionan como balanza y punto de comparación. La celebración de los 80 años del presidente Trump; la eliminación del nombre del presidente de la fachada del Kennedy Center de Washington; y la inauguración del Obama Presidential Center en Chicago.

Resulta que el auditorio dedicado a Kennedy, uno de los más emblemáticos de la capital, gracias al patronato que lo gestiona cambió de nombre y se hizo llamar oficialmente The Donald J. Trump @ John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts. El actual presidente tuvo al menos el detalle de no eliminar del todo la figura de JFK, sino de colocarse humildemente a su lado. Bueno, seamos francos: por encima de él. Un juez admitió la demanda en contra de ese despropósito, de esa nueva aventura megalómana, y ordenó que el edificio volviera a la nomenclatura original. Y, cómo no, los operarios tuvieron que montar un señor andamio para borrar la injerencia trumpiana. Mientras, en Chicago, otras letras tomaban protagonismo en la imponente mole del Centro Presidencial, una construcción ciertamente peculiar (brutalista, dicen) que ha recibido críticas feroces, pero que, en mi opinión, dialoga a la perfección con la tradición de Chicago, la cuna de la más conocida escuela arquitectónica del país. Las letras se incrustan en la torre del Centro Presidencial y forman parte de la estructura. 458 letras de hormigón, casi nada, con una altura, cada una de ellas, de 1 metro y 22 centímetros. Las frases que conforman estas letras robustas son parte del discurso que Obama pronunció en el 50 aniversario de la marcha de Selma, liderada por Martin Luther King en favor de los derechos civiles. Mientras la arrogancia y el presente que insulta al pasado caían en Washington, la dignidad de la memoria se imponía en Chicago.

No quiero ser ingenuo. El Centro no nace de la nada ni tiene una financiación estrictamente altruista. Jeff Bezos, por ejemplo, ha vertido 100 millones de dólares y, probablemente, más allá de la reivindicación progresista, acabará siendo un punto de atracción turística para ver los trajes de Michelle Obama, expuestos en vitrinas, y para comprobar cómo era el Despacho Oval (una reproducción milimetrada del original, pagada per la guionista Shonda Rhimes) antes que Trump la inundara de chapados en oro. .

Pero al menos hemos visto (¡ha revivido!) otro talante. Mientras Trump celebraba los 80 con combates sangrientos a la manera del circo romano, convertida la Casa Blanca en un coliseo de andar por casa, Barack y Michelle leían 'Donde viven los monstruos', el cuento clásico de Maurice Sendak, a un auditorio infantil en la biblioteca del Centro. Mientras Trump afirmaba que ese espectáculo de sangre en la arena era “uno de los días más emocionantes en la historia de la legendaria Casa Blanca”; mientras uno de los combatientes magullado gritaba que “¡Michelle es un hombre!”, la exprimera dama construía un discurso memorable en la inauguración de Chicago. Sabemos, ciertamente, dónde viven los monstruos.