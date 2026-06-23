El arrepentimiento de Ábalos

Resulta extraño, contradictorio e insultante que el mismo que pronunciara el discurso en la moción de censura contra Mariano Rajoy ahora haya sido condenado a 24 años y tres meses de cárcel por delitos de organización criminal, cohecho, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias. Fue José Luis Ábalos quien acusó el 31 de mayo de 2018 en su discurso contra el Gobierno del PP de convertir “su particular uso del poder en un verdadero círculo perfecto de corrupción, encubriéndola con tretas y artimañas, obstaculizando la justicia para intentar engañar a la gente”. Ahora, al releerlo, explota la cabeza y uno se hace una pregunta: ¿realmente se creía lo que decía aquel día o sigue considerando que lo que ha hecho no es contradictorio con aquellas palabras?

Durante los primeros días de acusaciones contra el que fuera ministro, este se paseó por programas de televisión y radio defendiendo su inocencia con una seguridad pasmosa. Es cierto que esta es una metodología del personaje y también de los tiempos que corren; no se trata de qué ocurrió, sino de lo que la sociedad piense qué pasó. Sin embargo, ya durante aquellos días, llamó la atención el desparpajo y la seguridad con la que se movía.

Propenso a los memes, han acuñado de él uno que representa el desdén y la prepotencia de que nada de lo que ha ocurrido es punible. “No tengo a naaaaadie, ni detrás ni al lado. Siento que me enfrento a todo un poder político, y lo tengo que hacer solo”. En estas declaraciones, Ábalos ya era un repudiado en su partido y solo tenía su acta de diputado para refugiarse.

Lo importante de este caso es, sin lugar a dudas interesadas, los años que le han caído a Ábalos y Koldo García. Pero también es cierto que el no ingreso en prisión de Víctor de Aldama, gracias a su colaboración con la fiscalía, puede ser debatido y es una interesante puerta abierta que hay que empujar. ¿Preferimos que los malos colaboren con la justicia o no? ¿Es denunciable políticamente que los corruptos expliquen la verdad o, al menos, su verdad?

El redactado de la sentencia parece una llamada a los colaboradores necesarios para que se sinceren y lo expliquen todo. Pero, ¿hay algún problema? Siempre y cuando no expliquen lo que quiera escuchar el oyente, la acción es aceptada por todos los países democráticos, y EEUU, por ejemplo, es especialista, como bien muestra su cine, que no siempre es ficción.

Ábalos tiene todavía dos juicios sobre el presunto amaño de obra pública cuando era ministro y los pagos en metálico en el PSOE, mientras que el juez Santiago Pedraz no lo impute en el caso hidrocarburos. En España la prisión no se entiende como un castigo, sino como una forma de reinserción. Dicho esto: ¿habrá comprendido el exministro el error de sus acciones? En definitiva: ¿existirá algún tipo de arrepentimiento? José Luis Ábalos finalizó su discurso aquel mayo de 2018 con “Rajoy no pasará a nuestra historia democrática como un buen presidente. Ha hundido hasta límites insospechados la dignidad de la sede que ocupa”. Pues mira por dónde.