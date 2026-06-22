Opinión | Tensión global
Entre el Líbano y Ormuz
Un análisis de cómo la escalada de tensiones entre Irán, Estados Unidos e Israel reconfigura el equilibrio regional y pone a prueba la estabilidad internacional y económica
El acuerdo entre Irán y EE. UU para que los barcos vuelvan a transitar por Ormuz tenía que estar firmado la semana pasada, pero con el escollo principal resuelto, aunque con muchos detalles todavía por pulir durante los próximos dos meses de negociación, las conversaciones se han encallado en el Líbano. Estaba cantado que el ataque a Irán abriría el melón regional. EE. UU apoyó más por ceguera de Donald Trump, que por compartir la visión dominante del estado de Israel en Oriente Medio. Después de haberle animado y dejado mano libre a Netanyahu en Gaza, EE. UU se embarcó en una guerra bajo ilusiones que se han demostrado falsas: una intervención rápida en Teherán, eliminando a la cúpula del régimen iraní y con el país descabezado la sociedad civil acabaría echando el resto. Nada de eso ha ocurrido, la realidad se ha mostrado tal y como es. Por lo que parece nadie fue capaz de comentarle al hombre más poderoso del mundo que la peor arma de Irán no era un misil, ni drones que atacan desde el cielo, ni por supuesto un cohete nuclear. Su arma estratégica era minar y cerrar Ormuz.
Con la subida de los precios del petróleo la economía global se estanca, la inflación sube y los tipos de interés en alza dibujan un horizonte difícil, especialmente para quien no va sobrado. No hacía falta un economista brillante para apuntar que eso era exáctamente lo contrario de lo que Trump prometió a la clase media americana para llegar por segunda vez en la Casa Blanca. Ahora está atrapado. Netanyahu le engañó y cuando se ha dado cuenta no ha tenido reparos en ofrecer lo que haga falta a Irán para cerrar esta guerra absurda. El mismo régimen con nuevos líderes va a ver cómo se levantan las sanciones y a recibir los activos congelados de Irán en bancos occidentales. Si eso no es salir victorioso de la guerra, se parece bastante. La Casa Blanca ya no tiene la menor duda de que hay que recuperar el tránsito marítimo en la región al precio que sea. El acuerdo es para volver a abrir Ormuz, pero Irán ha forzado una declaración que empieza por un alto el fuego en todos los frentes, incluido el sur del Líbano. El problema es que Netanyahu tiene cada vez más oposición interna y sin una guerra su horizonte es acabar fuera del gobierno y en manos de la justicia. Él, y no Israel, sería el principal perdedor de esta guerra en Irán. Por eso se ha inventado una nueva amenaza de las milicias pro-iranies de Hezbolah para impedir el acuerdo. El camino americano y el israelí, por primera vez en décadas ha dejado de coincidir a la hora en que el vicepresidente J.D Vance llega a Suiza para acabar de rematarlo ¿Será posible el acuerdo entre estos dos países y entre sus líderes autócratas? Vance asegura que tiene un día o dos de margen para coneguirlo. Ese es el tiempo que la Casa Blanca debe emplear para frenar a Israel y tienen suficientes recursos para hacerlo, empezando por cortar el apoyo de inteligencia y militar. Si Trump quiere demostrar su poder debe empezar por aquí. O eso, o seguiremos todos atrapados en Ormuz.
- Los conductores mayores de 74 años alcanzan la cifra récord de 1,9 millones y tienen la tasa de siniestralidad más baja
- Un pueblo de 44 habitantes de Soria inaugura una piscina climatizada de 1,3 millones financiada por las eólicas: 'Espero que dé vida al pueblo
- La empresa catalana tras el espectáculo de la Sagrada Família en la visita del Papa se encamina a un récord europeo de drones en un 'show' de Portugal
- Aina Clotet festeja su debut como directora y actriz protagonista arropada por Pep Guardiola
- Barcelona obliga a retirar los rótulos de una bodega histórica de la Barceloneta para cumplir la norma
- La defensa de Jonathan Andic critica las filtraciones de su vida personal para lograr una 'condena social previa
- Albert Ubach, víctima de tres maristas del colegio Rubí: 'Me convirtieron en su juguete sexual
- Los expertos coinciden sobre el método que mejora la memoria al estudiar: papel, bolígrafo y menos pantallas