De Ábalos a Peinado

El poder judicial es -junto al legislativo y al ejecutivo- uno de los poderes de Estado democrático. Y a veces -no solo en España- chocan. En Francia, Sarkozy tuvo que entrar hace poco en prisión y aún está pendiente del juicio por la “financiación libia” de una de sus campañas. Y Marine Le Pen no sabemos si podrá presentarse a las presidenciales por estar condenada -¡ojo!- en sentencia no firme. Y en América, el Supremo -con el voto de algunos magistrados nombrados por Trump en su primer mandato- ha dictaminado contra su famosa ley arancelaria.

El choque entre políticos y jueces no es nuevo y los perjudicados critican siempre el 'lawfare', la politización de la Justicia. Pero las sentencias son sentencias. Y la de la sala segunda del Supremo, por unanimidad de sus siete magistrados (no todos conservadores), contra el exministro y exsecretario de organización del PSOE está ahí: 24 años contra Ábalos y 19 contra Koldo por organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias. Todo se resume en corrupción en el Gobierno socialista y es muy hiriente porque Ábalos fue una pieza clave junto a Sánchez, el que hizo la requisitoria contra Rajoy en la célebre moción de censura, y sus delitos indican una catadura moral radicalmente contraria a la predicada por el PSOE.

Es un nuevo y duro golpe para Pedro Sánchez, debilitado por su falta de mayoría parlamentaria y por los múltiples casos judiciales, el último el de Zapatero y sus 'joyas'. Feijóo ya ha vuelto a exigir que Sánchez dimita. Y en una democracia ideal ya lo habría tenido que hacer. Pero, cierto, en esta condena no hay nada de financiación ilegal. Y el caso Gürtel, que afectaba al PP, se ha juzgado con más de diez años de retraso y Rajoy sobrevivió varios años -e incluso fue reelegido- tras el estallido del caso Bárcenas, el tesorero que 'sisó' 42 millones de la financiación 'extra'. En todo caso la decencia política, las leyes y la Constitución marcan el camino a seguir. Y gobernar toda una legislatura sin presupuestos es una marca difícil de batir.

Pero hay conductas extrañas y preocupantes, como la del juez Peinado. No voy a entrar en la instrucción del caso de Begoña Gómez, pero es evidente que adoptar medidas cautelares -como la privación del pasaporte y la presentación cada 15 días- por riesgo de fuga, indican una clara animosidad. ¿Alguien sensato puede creer que la esposa del presidente se vaya a escapar? Y aducir que los policías que la escoltan puedan ayudarla suena a puro disparate y ha provocado la indignación de los sindicatos policiales y del ministro del Interior. E incluso el Consejo del Poder Judicial ha abierto una investigación. Y para 'arreglarlo', Peinado ha ordenado que entregue “personalmente” el pasaporte el miércoles, el día de la comparecencia de Sánchez en el Congreso.

La democracia es conflictiva y la relación entre jueces y políticos no es la excepción. Pero en España nos estamos pasando bastante. Quien esté libre de pecado que tire la primera piedra.