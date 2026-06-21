Teletrabajar en familia: por qué no siempre es una buena idea

La conciliación entre la vida personal y laboral es uno de los grandes retos de España. Cualquier iniciativa que ayude a avanzar en este objetivo merece ser escuchada, como la decisión de la Generalitat de instar a las empresas a permitir el teletrabajo de padres y madres durante las vacaciones escolares de sus hijos. Conviene preguntarse si esta solución bienintencionada es necesariamente la más idónea.

La iniciativa del Govern parte de una premisa legítima: las familias necesitan herramientas para organizarse mejor. Pero cabe reflexionar sobre si el trabajo en remoto generalizado es la respuesta adecuada a un asunto tan complejo y si una fórmula única puede adaptarse por igual a realidades tan distintas. La organización del trabajo, además, debería construirse desde el diálogo entre quienes forman parte de ella. La negociación colectiva y los acuerdos dentro de cada empresa siguen siendo el marco más adecuado para encontrar fórmulas de conciliación equilibradas. Una receta impulsada desde la Administración nunca podrá sustituir ese diálogo.

También es aconsejable medir los efectos indirectos. ¿Permite el teletrabajo atender las responsabilidades familiares sin diluir la jornada? ¿Puede generar nuevas desigualdades dentro de las plantillas? La conciliación no se agota en la crianza y también debe alcanzar a quienes cuidan de dependientes o sostienen otras cargas. De ahí la necesidad de reglas del juego transparentes y compartidas que distribuyan los costes sin trasladarlos, de forma silenciosa, a unos empleados frente a otros.

Conciliar es mucho más que llevar el trabajo a casa o difuminar los límites de la jornada. Es ordenar el tiempo, repartir responsabilidades y asumir que no existen atajos. Solo hacen falta normas claras, acuerdos reales y reconocer que toda medida de conciliación requiere una organización responsable y un reparto equilibrado de sus efectos.