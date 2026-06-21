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El Prat y la nueva Barcelona

Se trata de un proyecto de años en el que solo hay que velar porque los ineludibles vaivenes políticos no lo atasquen porque, de hecho, ya va con retraso

Aeropuerto de El Prat

Aeropuerto de El Prat / Manu Mitru

Demasiado a menudo olvidamos los problemas cuando dejan de serlo. La ampliación del aeropuerto de El Prat será una realidad en la próxima década. Pero el proyecto ha dejado de ser un problema y una reivindicación. La inminente adjudicación, por parte de Aena, de la redacción del Plan Director que debe aterrizar el proyecto sobre el territorio y sobre la normativa vigente es un paso significativo. Aunque parezca un mero trámite burocrático se trata de un requisito crítico para el éxito de la ampliación. La protección del ecosistema del Delta del Llobregat es una prioridad para la Unión Europea, al margen de las protestas más o menos justificadas de los ecologistas locales, y el encaje del proyecto planteado no será fácil solo con la voluntad política, que es necesaria pero no suficiente. Acertar con un equipo que diseñe este proyecto aunando los intereses del aeropuerto, del entorno, de Aena y de la UE requiere experiencia en este tipo de lances. Se trata de un proyecto de años en el que solo hay que velar porque los ineludibles vaivenes políticos no lo atasquen porque, de hecho, ya va con retraso respecto a las necesidades y ambiciones del área de Barcelona y del conjunto de Catalunya.

La protección del ecosistema del Delta del Llobregat es una prioridad para la Unión Europea al margen de las protestas más o menos justificadas de los ecologistas locales.

La pregunta por responder es tan clara como compleja: ¿para qué vamos a utilizar el aeropuerto ampliado de El Prat? No es un debate menor y es ineludible. En la última década, el debate sobre el modelo de Barcelona ha quedado anclado entre quienes simplemente pretendían dejarse llevar por la inercia y los que querían frenarla a toda costa. Pero ni unos ni otros han construido un modelo alternativo. ¿Queremos un aeropuerto ampliado para atraer más turismo 'low cost' o para puntualmente llenar los hoteles con grandes acontecimientos internacionales? ¿O queremos un aeropuerto ampliado para que Barcelona, al mismo tiempo, tenga más capacidad de atraer turismo de congresos y de eventos globales que dejan un poso de industria puntera como ha ocurrido con el Mobile y el ecosistema digital? ¿Pensamos que un aeropuerto ampliado nos puede servir para competir por la captación de esa masa de nómadas digitales que han visto caer las bombas en los países del Golfo? ¿Estamos dispuestos a apoyar a las universidades cuando dicen que se ven con capacidad para ser el 'Harvard' en lengua española? ¿Queremos el aeropuerto para reindustrializar Barcelona o para llenar las playas?

La ampliación del aeropuerto no puede servir para hacer más de lo mismo. Para hacer efectivo el “derecho a quedarse” de los habitantes del área de Barcelona hay que afrontar el tema de los salarios y eso es imposible en una economía de rentistas y camareros. Que todo el mundo quiera estar en Barcelona alimenta la economía, pero encarece el suelo y la vivienda. Y eso solo se equilibra con empleo de calidad. Hay que apoyar a los que lo crean y cederles protagonismo como representantes empresariales y sociales. Y los grupos políticos tanto de la ciudad como del área metropolitana deben explicarnos en la próxima campaña electoral para qué proponen utilizar esa ampliación del aeropuerto y el resto de las infraestructuras que se están desbloqueando. Hay que pasar de la queja y del agravio a la propuesta y a la responsabilidad del propio destino.

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