Zapatero hiere el corazón del PSOE

Si el PSOE tenía un icono, tal vez el único que le quedaba, era José Luis Rodríguez Zapatero. Los socialistas estaban orgullosos de su etapa de Gobierno (ley de Violencia de Género, ley del matrimonio entre personas del mismo sexo, ley de Dependencia, retirada de las tropas de Irak o el fin de ETA son una parte del legado del expresidente). Además, su protagonismo en las elecciones de 2023, según todos los especialistas, fue clave para que Pedro Sánchez volviera a gobernar. A eso hay que unir que siempre tuvo un discurso ideológico y feminista apelando al corazón del PSOE, que a los socialistas le seducía.

Zapatero tenía peticiones de actos semanales de todas las federaciones socialistas y, cuando acudía e intervenía, hacía las delicias de los asistentes. Tomaba la palabra y hacía discursos que podían ser dignos del club de la comedia, con chascarrillos y bromas, aunque tampoco faltaban sus mensajes más en clave política. La concurrencia, siempre entregada en este tipo de actos, se lo pasaba en grande.

Pero este jueves, además del Gobierno y el PSOE, la militancia del partido vivió con angustia su comparecencia ante el juez de la Audiencia Nacional, que le imputa hasta siete delitos. Tras casi cuatro horas de declaración, contestando solo a preguntas del juez y de su defensa, fuentes cercanas al expresidente aseguran que salió tranquilo y satisfecho. Además, el magistrado rechazó las absurdas medidas cautelares pedidas por la Fiscalía y las acusaciones para retirarle el pasaporte al expresidente o, incluso, la prisión preventiva.

Sin embargo,el juez, tras la declaración de Zapatero, concluyó que en su declaración “no ha logrado desvirtuar los indicios racionales de criminalidad”.

El expresidente no quiso contestar ninguna pregunta sobre las joyas valoradas en 1,3 millones de euros que se encontraron en una caja fuerte de su despacho, aunque ha prometido que en una semana o diez días pedirá la comparecencia voluntaria para aclarar la procedencia de cada una de ellas. Además, la defensa de Zapatero discrepa de la tasación. Los expertos ven poco recorrido penal a este asunto si el expresidente demuestra que fueron regaladas en su etapa de presidente o provienen de su familia, pero el daño está hecho.

El optimismo antropológico del expresidente le llevó a emitir un comunicado en el que se lee: “Pido confianza, la verdad se abrirá paso”, asegurando que se le acusa de delitos muy graves que no ha cometido. Se rumoreó que este había pactado una entrevista en TVE, pero finalmente decidió seguir con el mutismo mediático por consejo de sus abogados, aunque se muere de ganas de hablar.

Pedro Sánchez y el PSOE mantienen su pleno apoyo a Zapatero, y se apoyan en el hecho de que el juez no hubiera adoptado medidas cautelares, como un indicio de que todavía el expresidente tiene margen para demostrar su inocencia.

Sin embargo, la desolación en la militancia desde que se conocieron los hechos es muy grande, y la aparición de las joyas -aunque pueda ahora o no explicar Zapatero su origen lícito- es un golpe a su imagen del que es difícil que vaya a recuperar.

Las encuestas ya empiezan a reflejar el daño que este caso está haciendo al PSOE, que hasta ahora seguía en un suelo firme del 27% o el 28% pese al 'caso Leire', el juicio contra José Luis Ábalos y Koldo que está pendiente de sentencia, los procesos contra el hermano de Pedro Sánchez (también pendiente de sentencia) o la apertura de juicio oral contra su esposa.

El exlíder socialista sabe que le espera una larga batalla judicial, y el jueves imputaron a sus dos hijas y a su secretaria de toda la vida. Pero está dispuesto a pelear.

Zapatero ha significado el talante, la sonrisa perpetua, la amabilidad en política (hasta salió en defensa de Aznar). Era ZP y el “de la ceja”. Vi un mitin multitudinario repitiendo ese gesto por todo el público. Era quien puso en la agenda política del PSOE el feminismo -”para ser socialista hay que ser feminista”, dijo-, quien apostó por Zerolo y su ley del matrimonio igualitario y quien pasó muchas noches sin dormir para conseguir el fin del terrorismo. Eso lo tienen los socialistas muy interiorizado y por eso les duele tanto lo que están viendo.

El expresidente, cuando se despidió de su cargo, dijo que se iba a contar las nubes, concretamente afirmó que iba a ser “supervisor de nubes en una hamaca”, citando al escritor Ramón Gómez de la Serna. Mejor le hubiera ido.