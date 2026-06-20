Un Trump atragantado

¿La convicción de ser un imbatible ganador te puede condenar a la derrota? Trump siempre se ha creído un triunfador. Por sus éxitos en las duras batallas inmobiliarias. Porque ganó las presidenciales de 2016, cuando se creían que ni superara las primarias republicanas. Porque en 2020 perdió con deshonor, no admitiendo la derrota e intentado un golpe, y pese a ello fue reelegido en 2024. ¿El orgullo y la pasión contra los enemigos le han hecho el amo del mundo?

Pero creerse omnipotente puede haberle llevado a perder el seso, como al Quijote los libros de caballerías, y convertirle finalmente en un perdedor que sigue proclamando 'victorias.

Pasó en 2025 con la guerra tarifaria. Y luego tras su alocada reclamación de Groenlandia, que tuvo que retirar ante la diminuta Dinamarca y los débiles y despreciados europeos. Y esta semana ha tenido dos 'victorias' -una exterior, la guerra de Irán, y otra interior, el relevo en la Fed (el banco central americano)- que pueden llevarle a perder las elecciones de medio mandato de noviembre y dejarle como un presidente derrotado y sin futuro.

La clave es Irán. Como no ha querido escuchar a los expertos -militares o profesores- se creyó que el régimen islamista de Irán era como la Venezuela de Maduro. E, incitado por Netanyahu, descabezó el 28 de febrero a la cúpula de los ayatolás, proclamó que la guerra sería cuestión de días, que la dictadura fundamentalista caería, se acabaría la amenaza nuclear iraní y América volvería a ser grande. Y cuando -contra lo imaginado- Irán resistió, amenazó con “liquidar a toda una civilización”.

Pero el 8 de abril tuvo que hacer marcha atrás y, con la mediación de Pakistán, 'tragar' una tregua. El cierre del estrecho de Ormuz, que siempre había estado abierto y por donde pasaba la quinta parte del petróleo y del gas natural que el mundo consume, provocó una subida relevante de los precios -el petróleo, de poco más de 70 a 120 dólares el barril- que amenazó gravemente no solo el crecimiento mundial, sino que disparó la inflación americana, del 2% al 4,2% en mayo, lo que puede arruinarle las elecciones de noviembre.

Ganó en 2024 porque a Biden se le disparó la inflación y ahora a él le pasa lo mismo. Y el precio del galón de gasolina sobrepasó los 4,5 dólares. ¿Un suicidio?

Por eso la tregua del 8 de abril. Y porque no había solución militar. Tras Vietnam, Irak y Afganistán ningún presidente puede osar costosas guerras exteriores que acarreen la muerte de soldados americanos. No podía invadir Irán y no podía lanzar ataques más terribles porque Irán había resistido y mostrado capacidad para atacar y dañar a los países del Golfo -Arabia Sauíi, Kuwait, Catar…-que América debía proteger. Había que negociar… y ceder.

El nuevo presidente de la Fed no ha bajado los tipos de interés, como exigía Trump, y admite que quizás los tenga que subir. La razón es que la guerra ha disparado la inflación al 4,2%

Por esto, esta semana Trump tuvo que firmar catorce puntos en los que lo único que conseguía era que se volviera a abrir Ormuz a cambio de un proceso negociador que podía dar muchas ventajas a Irán. Es un mal acuerdo, pero Trump lo ha firmado porque necesita no perder las elecciones de noviembre. Y Europa ha aplaudido -aliviada- porque una subida del IPC y otra nueva crisis podrían ser de difícil digestión para unas democracias amenazadas por el descontento.

Pero Irán ha enseñado los dientes y el viernes retrasó las negociaciones porque -contra lo que se establece en el primero de los catorce puntos del acuerdo- Israel seguía atacando a Hezbolá, las milicias protegidas por Irán, en el Líbano. Y no es seguro que Trump consiga que Netanyahu -que tiene en otoño unas complicadas elecciones- le obedezca. ¿Todo otra vez en el aire? No lo creo, pero lo que está claro es que Trump tiene que parar una guerra que nunca debió empezar. Obama tenía razón, mejor un acuerdo insatisfactorio con Irán que un conflicto aventurado.

Y en el frente interior, Trump ha logrado relevar a Powell en la Fed, pero solo cuando se le ha acabado el mandato, y sustituirlo por su elegido, Kevin Warsh. Pero lo primero que este ha tenido que hacer no es bajar los tipos de interés -Trump exigía el 1%- sino mantenerlos en el 3,5-3,75%. E insinuar que podría tener que subirlos. La razón: el 4,2% de inflación provocado por la guerra de Irán. Las 'victorias' de Trump acaban en derrotas.

Ahora, su obsesión es no perder en noviembre.