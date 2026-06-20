Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lotería NacionalTarragonaOla de calorOperación salida Sant JoanCáncerPlus UltraCrimen petancaCoeficiente intelectualFerran TorresBTSUcrania
instagramlinkedin

Opinión | Excelencia humana

Agnès Marquès

Agnès Marquès

Periodista

Ser extraordinario

El documental sobre Rafa Nadal invita a reflexionar sobre el precio del éxito, la educación del esfuerzo y los límites de la ambición

El tenista Rafa Nadal.

El tenista Rafa Nadal. / AAPIMAGE / DPA

Vaya por delante que soy aficionada a jugar al tenis. Desde pequeña, cuando empecé con los cursos de verano y después con las clases entre semana, he jugado cientos de veces. Sé lo duro que es física y emocionalmente. Tengo algunos puntos ganadores en la memoria, pero poco más. El tenis me gusta, pero no estoy hecha para la competición. Me molesta fallar una drive, pero me importa un bledo si mi rival es mejor y me gana. Nunca he sentido la necesidad de ganar por encima de todo.

Por eso me ha impresionado tanto ver el documental sobre Rafa Nadal en Netflix. Descubre todo lo que rodea a los títulos y los éxitos que le hemos visto tener. Eso es, principalmente, el dolor. El cuerpo llevado al límite, las infiltraciones, la obsesión por volver una vez más. Y también otra cosa: la educación que recibió Nadal. O deberíamos hablar de la influencia. La manera en que Toni Nadal fue moldeando aquella personalidad desde niño. No lo trató nunca como a un elegido, le inyectó el mensaje que debía soportar la frustración, acostumbrarse a la incomodidad extrema y explorar sus límites.

Aquella "pedagogía" del esfuerzo y la resistencia produjo uno de los mejores deportistas de la historia, pero viendo el documental uno se hace inevitablemente una pregunta. ¿hubo manipulación? No hay reproche en la pregunta. Sin aquella disciplina probablemente no existirían los veintidós Grand Slam ni la admiración universal. Tampoco existiría ese hombre incapaz de rendirse, empeñado en regresar una y otra vez sobre un cuerpo que hacía años tiempo que pedía tregua. En el documental sólo la madre, la hermana y su mujer cuestionan la influencia, el sufrimiento, la obsesión por jugar, ganar y siempre mejorarse aunque sea contra el propio cuerpo. Todos los demás testimonios, hombres de su equipo con diferentes responsabilidades, periodistas y otros jugadores lo avalan.

Leo Messi contó después de marcar tres goles con Argentina en el Mundial, a sus 38 años, que justo estaba viendo el documental y se sentía muy identificado con Nadal. Serena Williams, retirada oficialmente, ahora regresa a las pistas de tenis a sus 44 años. El mensaje de todos ellos es que para triunfar (sobre los demás) hay que acercarse al límite, pero ¿quien aprende a vivir pegado al precipicio sabe instalarse después en la llanura?

Qué duro debe de ser ser extraordinario.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Hospital del Mar identifica una nueva estrategia contra el cáncer de páncreas que ataca las células tumorales y activa el sistema inmunitario
  2. Arnau, 24 años: “Me siento el hombre más rico de la Tierra pudiendo vivir así. Gastas menos y comes por una calidad superior de lo que compras”
  3. José Antonio Marina, filósofo: “El mayor error educativo ha sido decirles a los jóvenes: solo importa tu felicidad y lograrla es muy fácil”
  4. Un bombero ayudó a que naciera y 22 años después recorrió 1.000 kilómetros para ver su graduación: 'Tenemos un vínculo muy especial
  5. Miles de jubilados pueden reclamar hasta 1.800 euros a la Seguridad Social por el complemento de maternidad
  6. Un menor muerto y dos en estado crítico cuando se bañaban en la playa de l'Arrabassada en Tarragona
  7. Junqueras pide a Rufián y al resto de diputados 'máxima coordinación' tras los episodios de tensión interna
  8. La estafa telefónica

Ser extraordinario

Ser extraordinario

Lotería Nacional hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo de este sábado 20 de junio

Lotería Nacional hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo de este sábado 20 de junio

El paraguayo Miguel Almirón, primer expulsado por taparse la boca en el Mundial

El paraguayo Miguel Almirón, primer expulsado por taparse la boca en el Mundial

Trump critica a Meloni después de que ella negara que le "suplicó" tomarse una foto con él

Trump critica a Meloni después de que ella negara que le "suplicó" tomarse una foto con él

Trump presenta el nuevo y lujoso Air Force One regalado por Catar

Trump presenta el nuevo y lujoso Air Force One regalado por Catar

Jonathan y las voces

Jonathan y las voces

Israel reanuda sus ataques en Líbano con bombardeos que dejan ya seis muertos, entre ellos un militar

Israel reanuda sus ataques en Líbano con bombardeos que dejan ya seis muertos, entre ellos un militar

MV Agusta Brutale 1000 ABT: cuando el arte italiano se encuentra con la ingeniería alemana

MV Agusta Brutale 1000 ABT: cuando el arte italiano se encuentra con la ingeniería alemana