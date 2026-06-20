Jonathan y las voces
Tras escuchar los audios del hijo del fundador de Mango al 112 nos preguntamos si miente o dice la verdad, pero los forenses no se basan en “parece que estaba sufriendo” sino en “qué indican las pruebas objetivas”
La jueza pide el historial médico completo de Isak Andic para esclarecer si realmente sufría artrosis
Con curiosidad voraz y morbosidad indisimulada, escuchamos los audios de Jonathan Andic llamando al 112, filtrados al 'El Matí' de Catalunya Ràdio. Buscábamos descubrir en su voz o la confirmación de los indicios de homicidio por los que le detuvo la juez o, justo lo contrario, a un hijo desesperado al ver a su padre despeñarse en Montserrat. ¿Miente o dice la verdad?
En los primeros minutos de un choque emocional, se observan patrones comunes de lenguaje, atención y regulación emocional. Los forenses advierten que la comunicación acostumbra a ser fragmentada, repetitiva y poco ordenada. Analizan también la naturaleza del discurso: ¿el lenguaje es espontáneo o, por el contrario, sospechosamente elaborado? Claro que el desorden también puede simularse. Y un elemento clave, el foco. Lo que más preocupa a quien llama a emergencias es la víctima. Expresiones como “vengan deprisa” o “se ha caído” concordarían con una demanda honesta, en contraposición a alguien centrado en sí mismo: “no he podido evitarlo”.
¿Y el dolor? Inmenso el de quien no puede impedir una muerte por accidente. Pero la criminología describe también que una persona que mata a otra puede sentir una mezcla de dolor, rabia, alivio, desesperación y remordimiento. O, al contrario, reducir la culpa a la nada al convencerse de que no había otra alternativa. El dolor no demuestra ni la inocencia ni la culpabilidad.
La defensa, dirigida por el penalista Cristóbal Martell, quiere ganar el relato y convencernos de que se trató de un accidente, lógicamente. Ingenuos, creímos que sabríamos la verdad, porque las voces nos emocionan. Pero, afortunadamente, los forenses no se basan en “parece que estaba sufriendo” sino en “qué indican las pruebas objetivas”.
Nos fascinan y nos indignan estas historias expuestas como pura pornografía sentimental. Cobijados en la distancia, exploramos los límites de la condición humana sin cuestionarnos nuestro voyeurismo. Se trate de un expresidente del gobierno presuntamente corrupto o de un presunto homicida hijo de un magnate, deambulamos por cloacas llenas de seres humanos.
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