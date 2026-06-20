Ser extraordinario

Vaya por delante que soy aficionada a jugar al tenis. Desde pequeña, cuando empecé con los cursos de verano y después con las clases entre semana, he jugado cientos de veces. Sé lo duro que es física y emocionalmente. Tengo algunos puntos ganadores en la memoria, pero poco más. El tenis me gusta, pero no estoy hecha para la competición. Me molesta fallar un 'drive', pero me importa un bledo si mi rival es mejor y me gana. Nunca he sentido la necesidad de ganar por encima de todo.

Por eso me ha impresionado tanto ver el documental sobre Rafa Nadal en Netflix. Descubre todo lo que rodea a los títulos y los éxitos que le hemos visto tener. Eso es, principalmente, el dolor. El cuerpo llevado al límite, las infiltraciones, la obsesión por volver una vez más. Y también otra cosa: la educación que recibió Nadal. O deberíamos hablar de la influencia. La manera en que Toni Nadal fue moldeando aquella personalidad desde niño. No lo trató nunca como a un elegido, le inyectó el mensaje que debía soportar la frustración, acostumbrarse a la incomodidad extrema y explorar sus límites.

Aquella 'pedagogía' del esfuerzo y la resistencia produjo uno de los mejores deportistas de la historia, pero viendo el documental uno se hace inevitablemente una pregunta. ¿hubo manipulación? No hay reproche en la pregunta. Sin aquella disciplina probablemente no existirían los veintidós Grand Slam ni la admiración universal. Tampoco existiría ese hombre incapaz de rendirse, empeñado en regresar una y otra vez sobre un cuerpo que hacía años tiempo que pedía tregua. En el documental solo la madre, la hermana y su mujer cuestionan la influencia, el sufrimiento, la obsesión por jugar, ganar y siempre mejorarse aunque sea contra el propio cuerpo. Todos los demás testimonios, hombres de su equipo con diferentes responsabilidades, periodistas y otros jugadores lo avalan.

Leo Messi contó, después de marcar tres goles con Argentina en el Mundial, a sus 38 años, que justo estaba viendo el documental y se sentía muy identificado con Nadal. Serena Williams, retirada oficialmente, ahora regresa a las pistas de tenis a sus 44 años. El mensaje de todos ellos es que para triunfar (sobre los demás) hay que acercarse al límite, pero ¿quien aprende a vivir pegado al precipicio sabe instalarse después en la llanura?

Qué duro debe de ser ser extraordinario.