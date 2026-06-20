Ahora empieza todo (de nuevo)

Verano de 2023. Al presidente Feijóo (presidente de su partido, aspirante a ser presidente de su país) se le atragantaba la noticia: el presidente Sánchez (que sí era presidente de veras, de su partido, de su país) había puesto en marcha una campaña electoral que tendría como escenario el maldito verano de aquel tiempo. La noticia revolucionó Génova: demasiado pronto para el gallego recién llegado, y en todo caso demasiado pronto para quien quizá esperaba el sosiego de septiembre, poco tiempo después de la caída de Pablo Casado, lanzado al futuro imperfecto por la presidenta Ayuso.

Los veranos son así: no piden permiso para molestar. Son mejores, parece, los principios de la primavera, porque entonces no se han roto todavía las flores ni han empezado los cabreos en las carreteras para llegar antes a los dichosos bungalós. El verano puso a Feijóo de los nervios también, quizá, porque en seguida se subió a la inmediata campaña el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Zapatero estaba agazapado, pero salió como una tromba a romperle a la oposición lo que esta esperara. Dios, la que se armó, como decía Francisco Candel. Al lado de Zapatero, cuya derrota del pasado ya estaba asumida por la historia, Pedro Sánchez, el líder socialista, era otra vez un aspirante también a la derrota.

En aquel momento Zapatero era otro, evidentemente. Él vino a ser presidente de España después de una serie de descuidos de José María Aznar, que creyó que diciendo que la masacre que cayó sobre Madrid era culpa de la Eta ya iba a darle a los suyos el triunfo que Rajoy (y tantos) esperaban. Recuerdo la noche electoral: Esperanza Aguirre llamó al lugar donde se recontaban los votos para advertir que había un pucherazo. No había tal, pero el grito podía más esa noche que la realidad, hasta que esta pudo más que Esperanza Aguirre.

Pasó el tiempo. No se puede olvidar lo que ocurrió después de aquellos años en que, desde la gloria, Zapatero pasó a ser sobrepasado por una tragedia global: para él, para su país, para el mundo. El mundo se rompía por todas partes y él vivía creyendo que eso no ocurría en la Moncloa. El líder antes triunfador le dejó a Rajoy el poder, para que hiciera lo que él mismo estaba haciendo contra la economía en medio de la horrible derrota.

España se tambaleó hasta hacerse añicos. Casualmente estaba yo (con Carlos Fuentes, con otros) la tarde en que uno de aquellos intelectuales le preguntó a Zapatero por el porvenir de la tragedia. Él no le daba importancia, “también esto pasará”. Y ya se sabe todo lo que pasó. Me acuerdo de aquel momento como si viera lo que hacía, sus manos en los bolsillos, mirando a todos los que lo rodeaban, ausente pero tranquilo, en medio de una recepción que se parecía a una despedida y también a un modo de quedarse a esperar que viniera un mundo nuevo que en seguida fue un vino roto.

Pasó el tiempo. Siempre pasa el tiempo. Pero en aquel instante en que Zapatero esperaba lo que fuera a pasar en las elecciones que Aznar le confió a su sucesor, a mí me sorprendió escucharle, en una entrevista que le hizo mi amigo Fernando Delgado en la Ser, que su partido iba a ganar sin duda los comicios que venían. En seguida vino aquella masacre y fue evidente que fue la gestión del momento lo que benefició al socialista y hundió, así es la vida, a Rajoy, el aspirante.

Ahora estamos en otro tiempo, y Zapatero está en otra situación, quién sabe adónde irá a parar esta historia. Es evidente que, si hubiera ahora una elección (que, a pesar de la canícula, propone el presidente Feijóo) ya no estará (salvo milagros de primavera, o de septiembre) quien en este momento no puede esperar un llamado de Moncloa para ponerse de nuevo a desafiar al que entonces perdió por su culpa (¿tan solo?) aquella elección que jamás ha olvidado.

Feijóo está ahora en medio del verano, pero ya le da igual. El verano será invierno para él si alguien le asegura (Vox, eso dice él mismo) que esta vez se va a salvar de la pasión que entonces anidaba en Zapatero y que ahora no se sabe, en el caso del Partido Socialista, ni donde está ni cómo se le espera.