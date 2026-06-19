El gran partido de la corrupción

¿Qué puede más: el primer expresidente imputado por liderar una trama de tráfico de influencias, o la pareja de la presidenta de la mayor comunidad autónoma investigada por cobrar más de cuatro millones de la empresa sanitaria más poderosa? La política española oscila ahora mismo, como un gran péndulo de fango, entre el escándalo que puede hundir definitivamente al Gobierno y el que podría frenar el ascenso del PP hacia el poder.

El problema que tiene Sánchez con Zapatero es que no hay nada que pueda competir en plasticidad y espectacularidad con las famosas joyas, convertidas en sí mismas en un símbolo mediático imbatible. Puede que, efectivamente, la posesión de la orfebrería termine por no ser ilegal, pero el daño producido es ya irreversible, porque quien activa los ventiladores no pretende ganar en los tribunales, sino en los medios. Es posible que Zapatero pueda defender su inocencia, pero las joyas lo han desactivado políticamente, por la sencilla razón de que un líder moral de la izquierda no puede dar lecciones con rubíes y esmeraldas no declarados en un cajón. Esto lo saben muy bien los organizadores de los 'shows' televisivos en los que se analiza hasta la última gema, en un festival nunca visto de orfebres y tasadores. La clave es el misticismo de los diamantes y el efecto devastador que provocan en la izquierda.

En el otro lado, el flanco débil de Feijóo es que la poderosa dinamita informativa que le han proporcionado las joyas de Zapatero ha empezado a mojarse con la revelación de que la pareja de Ayuso multiplicó por siete sus ingresos tras iniciar su relación con la presidenta madrileña. El escándalo se hace insoportable cuando se filtra que ese caudal procedía de Quirón, empresa que factura más de mil millones a las arcas públicas madrileñas. No hace falta ser Sherlock Holmes para darse cuenta de que estamos ante un caso clásico de presunto soborno vinculado a una adjudicación pública. Lo que hasta ahora se nos vendía como un incidente encapsulado de una persona sin más vinculación con ella que la puramente sentimental, tiene evidencias de convertirse en la prueba definitiva que demuestre el desguace de la sanidad pública madrileña en favor del sector privado. Es decir, no sería ningún accidente casual, sino una corrupción sistémica con un sesgo ideológico, destinada a desmantelar el Estado del bienestar para enriquecer bolsillos privados.

Estamos, pues, ante una formidable guerra de cloacas, en la que lo más importante no es defenderse de las acusaciones, sino realzar la porquería ajena. En este ring de los ventiladores, el Gobierno va perdiendo, puesto que de momento no ha podido encontrar nada que neutralice el inconmensurable valor simbólico del famoso joyero. El caso del novio parece cuantitativamente mucho mayor y su intencionalidad tiene más calado, pero carece hoy de una simbología tan poderosa. Así está ahora mismo el gran partido de la corrupción en España. No es muy edificante, pero es el que decidirá el calendario electoral.