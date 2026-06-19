Aún hay gente buena

He empezado a leer un libro que se titula ‘Pánico y ternura’, dos palabras que bien podrían definir, lo hacen, de hecho, el estado anímico actual de muchos de nosotros, el mío, por lo menos, pues no me gusta generalizar y menos aún emplear ese plural mayestático que sirve más para excluir que para aunar. Siento pánico ante lo que veo y escucho en derredor, especialmente lo que me llega a través de la información constante, instantánea casi, tanto nacional como internacional, pese al pan y circo contemporáneo, que lo hay, y necesito ternura, manifestarla y recibirla, se me antoja el único bálsamo verdaderamente reparador en estos momentos de incertidumbre y escepticismo, de desespero.

Su autora, la del libro que sigo leyendo, anoche mismo me quedé en la página 93, es Paz López, nacida en Santiago en 1981, nueve años faltaban para el final de la dictadura de Pinochet, ensayista y doctora en Estética y Teoría del Arte, según reza el comienzo de su biografía en la solapa de la obra, publicada por la editorial Lumen en España después de haber sido un inesperado fenómeno de ventas en Chile.

Pocas veces me pasa, que me llame la atención un libro por la frase de señuelo colocada en la faja, pero en esta ocasión el reclamo de “una reflexión sobre la ternura como forma de resistir a la brutalidad del mundo” me persuadió, primero, y, luego, al adentrarme en la lectura, me convenció, hasta el punto de sentir una cierta envidia, nada sana, pues nunca lo es, no existe, por lo sucedido en Chile, un ensayo así convertido en ‘best seller’, algo insólito en nuestro país, donde todo está mal politizado, hasta la literatura.

“Con la caricia nos volvemos carne, nos ablandamos, nos quitamos por un rato de encima esa pesada carcasa que es el cuerpo y entonces sentimos un destello de alegría, un anonadamiento, como si acabáramos de llegar al mundo suavemente y sin dolor, como si por esa herida abierta que somos se desahogara la buena salud. La caricia quizás consista en eso, en suspender por un momento el tiempo del mundo”, escribe López, que comparte nombre con una buena librera de Santander que, estoy segura, tendrá su libro en las mesas de novedades, así de bueno es su criterio.

La caricia, máxima expresión corporal de la ternura, mejor que el beso, más difícil que el abrazo. Qué complicado es acariciar, hacerlo bien, sin que el gesto sea forzado o inoportune a su receptor, es difícil, sí, y qué mal lo hago yo, seguramente porque la educación emocional, tan importante como la inteligencia a la que se añade el mismo adjetivo, me llegó tarde, aunque no demasiado.

Eso pensaba, acordándome del libro de Paz López, de su grata lectura, mientras cenábamos hace un par de días, cuando L., al escuchar algo en el telediario, sobre Trump, o Netanyahu, o tal vez fuera la insolencia del presidente de la patronal de Castilla-La Mancha, hizo la misma reflexión que Flavia Company me trasladó un viernes de principios de mayo en su casa, sentadas en el patio, con la luz de mediodía extrañamente tímida: “El mundo funciona porque la gente es buena”. Pese a lo que dice Nick Cave, y cómo lo canta, ese susurro áspero y conmovedor, “People just ain't no good”, es cierto, todavía hay mucha gente buena en este mundo bruto y terrible, y sólo esa bondad, sumada a la ternura, conseguirá que dejemos de sentir pánico, algún día.