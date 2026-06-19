Mientras la banca gane más dinero

Es un fenómeno insólito en los mercados financieros, muy especialmente los de renta variable, y que genera respuestas vagas a quien se le pregunta qué ocurre o, saque la bola mágica, qué puede ocurrir. Las bolsas siguen batiendo récords impulsados por el jolgorio que definen las inversiones empresariales en inteligencia artificial, la necesidad de colocar el dinero en proyectos de largo recorrido y la existencia de un sofisticado mercado de deuda, capaz de financiar cualquier negocio de nueva generación que presente correctamente cuatro métricas.

En un diálogo durante el III Foro Mediterráneo organizado por Prensa Ibérica, el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, exhibió su optimismo -un banquero pesimista alertaría a los mercados- y manifestó su satisfacción ante la evolución del sistema financiero, que bate récords de beneficios gracias a su fortaleza y a la liquidez. Alabó el control de la deuda del sector privado, lo que facilita la capacidad de financiación. Los inversores llevan dos años consecutivos premiando a la banca en Bolsa. En dos años, el valor de las acciones de CaixaBank ha pasado de 4,94 euros a 12,64, un 155% más. La entidad se acerca a una capitalización de 90.000 millones.

La historia demuestra que las crisis económicas tienen una raíz financiera cuyo eje es la deuda. Una ingeniería financiera incontrolable por culpa de una regulación muy laxa, una euforia desmedida en el sector de la vivienda agravada por una repentina subida de los tipos de interés cimentó la crisis iniciada en 2008. Casi dos décadas después, el sector financiero a nivel mundial no solo va bien, tira cohetes.

Aquel 2008 no había grandes conflictos bélicos con afectación global. El mundo era, relativamente, un lugar más pacífico y seguro que la actualidad, donde todos los días nos despertamos con la sensación de que guerras peores están por venir. Las libertades políticas van retrocediendo en muchos países y los tics autoritarios -estética y éticamente- dominan incluso a la primera democracia del planeta: Estados Unidos.

Sobre la guerra entre Rusia y Ucrania nadie es capaz de predecir cómo acabará. Nos hemos acostumbrado tanto a su existencia -dura ya más que la primera guerra mundial- que se ha convertido en parte del paisaje. La historiadora y periodista Anne Applebaum, una de las personas que mejor conoce esa parte de Europa, señaló esta semana en el Foro que Putin seguirá intentando desestabilizar Europa del Este. Como oso desesperado, si ve que no puede ganar la guerra y crece la oposición interna, podría incluso atacar algún otro país. Y la tragedia de Oriente Próximo y Medio se ha convertido en un puzzle en el que vislumbrar una paz duradera, a pesar de que todos los días se anuncian acuerdos temporales, es imposible. Para acabar de rematar el panorama, el diplomático Javier Colomina, representante de la OTAN en la vecindad sur, reiteró en el grave riesgo que supone el Sahel para la seguridad mediterránea.

¿La geopolítica? ¡Qué más da mientras suba la bolsa!