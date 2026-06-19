Antonio Balmón, más nueces que ruido

¿Qué es el éxito?, le preguntaron a Pelé. Y contestó: “No es un accidente. Es trabajo duro, perseverancia, aprendizaje, sacrificio y, sobre todo, amor por lo que haces”.

Estaría bien que en una sociedad donde la hiperconexión nos aísla cada día más y la solidaridad con las grandes causas se neutraliza con la práctica de un individualismo galopante, se aprovechara el Mundial para incidir en lo positivo que es contagiarse del valor del esfuerzo y el trabajo en equipo.

A quienes les parezca una antigualla les convendría escuchar a Pep Guardiola definiendo esos principios como otra forma de talento. Por eso, la norma del entrenador es perdonar a sus jugadores si no han acertado, pero nunca si no se han esforzado. Esta parte de la fama que le precede va ligada a algunas de sus virales soflamas en el vestuario. Regañinas que suenan a sermones y homilías que acaban en arengas.

La máxima competición del futbol planetario que por unos días ha venido a redimirnos de calores estivales y sofocos políticos, se ha visto deslumbrada en sus primeras jugadas por el gran referente que sigue siendo Lionel Messi.

No parece que el tiempo haga mella en la inacabable calidad del jugador que el Barça de Laporta dejó escapar. O empujó a marchar. La incógnita que sigue sin respuesta es por qué los mismos socios que están constatando con nostalgia la capacidad que mantiene su añorada estrella, revalidaron el mandato del presidente que les engañó con falsas promesas de retenerlo y se desentendió después con menosprecios hacia quien, por formación y voluntad, sigue representando la auténtica esencia blaugrana.

Mientras, el argentino, educado y discreto, responde al fervor popular diciendo que “le preocupa más ser una buena persona que el mejor jugador de futbol del mundo”. Y educa a sus hijos en el mismo sentido enseñándoles a “luchar para alcanzar su sueño y sacrificarse y trabajar duro para lograrlo".

No es arriesgado concluir que esta será la consigna que Messi imprimirá a la Unión Deportiva Cornellá. El club que compró hace un mes y que acaba de anunciar que también tendrá equipo femenino. Otro soplo de aire fresco para la ciudad del Baix Llobregat que preside Antonio Balmón Arévalo (Barcelona, 3 de enero de 1960).

Las buenas noticias deportivas para el municipio pillan al alcalde celebrando los 15 años del Área Metropolitana de Barcelona, en la que ejerce de presidente ejecutivo. Un organismo que nació de un acuerdo histórico que el propio Balmón forjó con Xavier Trias para ofrecer a 36 municipios una amplia cartera de servicios públicos que son la envidia de Europa y provocan el interés de medio mundo.

Hace tres lustros que quedaron definitivamente atrás los recelos de los convergentes que habían visto en la Gran Barcelona de Maragall el contrapoder a la Generalitat de Pujol. Son algunos años menos que los que Balmón lleva en la alcaldía, en la que relevó a José Montilla y desde donde, a pesar de revalidar mayorías absolutas, sigue practicando el consenso por entenderlo inherente a la democracia. Razón por la que no siempre celebra la actitud pública de sus compañeros socialistas en Madrid. Cuando esto sucede, disimula y lleva sus discrepancias por el mismo camino que sus conquistas: aplicando en positivo la máxima histórica de conseguir los efectos sin que se note el cuidado. En su caso, sin hacer nunca demasiado ruido.