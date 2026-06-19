Abstenerse del amianto y abstenerse de las urnas

El pleno del Parlament ha aprobado el proyecto de ley para la erradicación del amianto en Catalunya, una norma que busca luchar contra los efectos de este compuesto sobre la salud de las personas y fomentar su retirada. ¡Ya era hora! Hacía muchísimos años que se hablaba de este asunto y, a pesar de ello, el amianto ahí sigue. Se estima que en Catalunya quedan más de 4 millones de toneladas que continuarán contaminando durante muchísimo tiempo más, porque a pesar de que se haya dictado sentencia, ahora queda un larguísimo recorrido hasta que se consiga retirar hasta la última plancha de ese fibrocemento.

Es curioso que en el Parlament se ha votado la norma con el sí de todos los grupos menos el de Vox y el Partido Popular, que se han abstenido. En casos tan claramente incuestionables como el del amianto se hace extraño ver cómo hay partidos que se abstienen. Digo yo que no se abstendrán simplemente para que ninguna propuesta de gobierno salga adelante. Lo de “al enemigo ni agua” en política no debería ser admisible, ¿no creen? Si algo es palmario, hay que votar a favor, porque finalmente en el caso del amianto no hay por donde coger una negativa. Alguna razón tendrán esos dos partidos, aunque en el momento en el que escribo este artículo no he sabido encontrar publicada ni una sola.

En los tiempos que corren, sobre todo en la política española, es tan poco alentador ver cómo ni en las cuestiones más sensatas los partidos políticos son capaces de mirar todos hacia la misma dirección. Es tan vergonzoso contemplar cómo, sin pudor alguno, las formaciones políticas se imprecan unas a otras sobre quiénes han cometido menos o más casos de corrupción. ¡Y tú más! Lo peor es que lo hacen sin pensar que los ciudadanos les estamos oyendo mientras nos cae la cara de vergüenza y nos alejan, al menos a mí, de las urnas. ¿Lo peor, saben qué es? Que un gran número de votantes, a pesar de todo lo que ven y oyen, siguen a muerte con unos y con otros, sin darse cuenta que cada cuatro años nos utilizan para que les validemos y puedan seguir gobernando, y, con excepciones, prevaricando y faltando al respeto a una cada vez más débil democracia.