Trump paga el error de Netanyahu

Al final, se ha confirmado que fue una guerra estúpida. Conviene analizar los catorce puntos acordados por Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto bélico con los objetivos declarados de Washington e Israel cuando iniciaron el conflicto. A saber: para EEUU, neutralizar la capacidad ofensiva iraní eliminando la capacidad de lanzamiento y producción de misiles balísticos y asegurándose de que Irán no puede enriquecer uranio para fines militares; para Israel, derrocar el régimen de los ayatolás, destruir centros de mando, instalaciones militares y nucleares y depósitos de armas y socavar la autoridad del Gobierno islámico para fomentar una insurrección interna, atacando para ello infraestructuras de gas y energía que afectan el suministro a la población.

Ninguno de estos objetivos se ha logrado. El programa nuclear sigue como antes de la guerra (pendiente de negociación), a los líderes iranís asesinados los han sustituido otros sin que el régimen se haya resentido, no ha habido un alzamiento popular y la capacidad militar del país no solo parece que permanece razonablemente intacta, sino que ha demostrado que puede plantar cara a EEUU e Israel, cerrar y mantener bloqueado el estrecho de Ormuz y atacar bases estadounidenses y objetivos en países de la zona.

Por estas razones y otras Irán sale a todos los efectos reforzado de esta guerra: es un líder regional, ha demostrado al mundo que Ormuz es clave para la economía global, ha levantado las sanciones y ha negociado un millonario paquete de reconstrucción. No es extraño que las reacciones en Israel y los aliados en EEUU de la línea dura del sionismo que hoy gobierna el Estado hebreo hayan reaccionado airados. Las extemporáneas declaraciones de Trump sobre la ofensiva en el Líbano agravan la indignación israelí. Desde los atentados del 7-O, la maquinaria militar y diplomática israelí (esta última, casi en exclusiva con Washington) parecía imbatible. En Teherán no es que haya sufrido una derrota (sería muy aventurado calificarlo así) pero no ha vencido.

Suele suceder cuando se desatan guerras estúpidas sin objetivos claros. Bélicos, porque en las guerras también hay objetivos confesables e inconfesables. Los confesables de esta guerra forjada, vendida y protagonizada por Binyamin Netanyahu eran, a ojos de los expertos de la propia administración Trump, inalcanzables desde el principio. Políticamente, hay dos perdedores de la campaña militar: el primer ministro israelí y el propio Trump. Lo que sucede es que el presidente estadounidense, de repente un realista en la arena internacional, parece que ha rectificado después de haberla fastidiado.

Una encuesta de Gallup de febrero mostraba que por primera vez una mayoría de estadounidenses simpatizan más con los palestinos que con los israelíes. Hoy, tras el fiasco iraní, sería interesante ver los porcentajes

Conviene subrayar el parece, porque con Trump nunca se sabe. Pero lo que sí puede afirmarse al menos hoy es que la visión dura sobre Irán de la derecha más radical estadounidense y del sionismo sí ha sido derrotada. Esta línea de pensamiento ha sostenido desde hace años que la fuerza militar era la única forma de evitar un programa nuclear militar en Irán y que el país persa se erija como un contrapeso real de Israel en la esfera regional. Años de presión y lobi (los ocho de Barack Obama, los cuatro del primer Trump y los cuatro de Joe Biden) cristalizaron en esta guerra. Han sido derrotados: ni el asesinato del líder supremo debilitó el régimen.

Netanyahu, y con él Israel, es el otro derrotado de la operación fallida. Una encuesta de Gallup de febrero mostraba que por primera vez una mayoría de estadounidenses simpatizan más con los palestinos (41%) que con los israelíes (36%). Hoy, tras el fiasco iraní, sería interesante ver los porcentajes. Parte del movimiento MAGA hace tiempo que otea este giro en la opinión pública estadounidense, y han sido numerosas las voces de la derecha estadounidense que han criticado que EEUU libre las guerras de Israel. Hay en las facciones más moderadas del sionismo una profunda preocupación por el deterioro de la imagen de Israel en el mundo y su asociación con las políticas del Gobierno de Netanyahu. EEUU e Israel son grandes aliados porque así les conviene a los dos, más allá de sus dirigentes, y no se percibe que este hecho vaya a cambiar. Pero asociarse a Netanyahu y sus decisiones resta y es un problema que no hace más que crecer. En palabras del propio Trump: “Le digo: ‘Bibi, puedes ser un poco más moderado. No hace falta tirar abajo un edificio cada vez que un miembro de Hezbolá entra en él.’ (…) Si dos drones son abatidos en el desierto y caen sin causar ningún daño, no hay necesidad de derribar edificios en Beirut. Podrían actuar mejor y, sinceramente, podrían hacerlo mucho mejor".