Una real proximidad

Barcelona. Los asistentes posan en el photocall del Foro Económico y Social del Mediterráneo celebrado en CosmoCaixa. En la imagen, de izquierda a derecha, Albert Sáez, director de contenidos de Prensa Ibérica; Sergi Guillot, director general de Prensa Ibérica; Aitor Moll; Arantza Sarasola; Ainhoa Moll; Martí Saballs, director general de contenidos económicos de Prensa Ibérica; Núria Parlon Buch, consellera de Interior de la Generalitat de Catalunya; Carlos Prieto, delegado del Gobierno en Catalunya; Jordi Hereu, ministro de Industria y Turismo; Su Majestad el Rey Felipe VI; Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica; Juan Francisco Pérez Llorca, president de la Generalitat Valenciana; y Jaume Collboni, alcalde de Barcelona. 16 de junio de 2026. Economía. AUTOR: ZOWY VOETEN / ZOWY VOETEN / PIM

Barcelona ha acogido la tercera edición del Foro Económico y Social del Mediterráneo que impulsan la Fundación La Caixa y los diarios de Prensa Ibérica. La presencia del rey Felipe VI, tres presidentes autonómicos y casi una decena de alcaldes, junto a empresarios, académicos y representantes de la sociedad civil, consolida este evento como una cita ineludible para los interesados en conocer, compartir y proyectar soluciones a los retos comunes en las ciudades y las autonomías españolas bañadas por el mar Mediterráneo. Casi todos los que han pasado por el plenario de este año se han comprometido en el impulso de pactos que pongan sobre la mesa soluciones a los grandes retos compartidos que empiezan por el cambio climático, la vivienda, el agua, la masificación turística, la transición energética o el cuidado de las personas. Pactos que los alcaldes están dispuestos a poner en marcha en el nivel local, que los presidentes de Catalunya y Valencia reivindicaron en materia de infraestructuras y financiación y que la comisaria del Mediterráneo, Dubravka Šuica, reclamó también a nivel europeo tanto entre las instituciones como con los países de la ribera sur. El ministro Jordi Hereu cerró de esta manera su intervención: “El reto es la igualdad”; dentro del arco mediterráneo y también con los vecinos del sur. El rey Felipe VI ha hecho suyo el espíritu del Foro y ha cerrado su intervención reivindicando el Mediterráneo como “espacio de diálogo”.

El diálogo no es un fin en sí mismo sino un instrumento para compartir conocimiento respecto a retos comunes. Durante estos días en Barcelona hemos escuchado la preocupación de Javier Colomina, secretario adjunto de la OTAN para la Vecindad Sur, por el enquistamiento del riesgo en el Sahel; a la ensayista Anne Applebaum describir el pacto implícito entre Trump y las grandes autocracias del planeta; al consejero delegado de Iberdrola reclamar la continuidad de las nucleares, precisamente para hacer frente al riesgo climático (Mario Ruiz-Tagle); al de CaixaBank, demandando consenso político para hacer frente a las reformas que prolonguen el ciclo económico (Gonzalo Gortázar); el clamor de Marc Palahí para rehacer nuestro pacto con la naturaleza y la advertencia del presidente de IA en Microsoft, Jordi Ribas, en el sentido de que lo más complicado de esta tecnología está por llegar. Estas aportaciones han conectado con los casos que han expuesto los ocho consejos locales que los diarios de Prensa Ibérica lideran a lo largo de todo el año en torno a los grandes retos de estos territorios.

Los diarios somos, en esencia, nodos de información con la que generamos vínculos entre las personas en los territorios. Lo hemos hecho durante mucho tiempo a través de nuestras ediciones de papel, ahora a través de las ediciones digitales y también a través de eventos como el Foro Económico y Social del Mediterráneo. Vertebrar España a través del periodismo de proximidad es el propósito de Prensa Ibérica desde su fundación por Javier Moll y Arantza Sarasola. Un propósito hecho realidad a través de 27 cabeceras, diez en el Mediterráneo, que ayer recibieron el elogio del rey Felipe VI por su “periodismo cercano que escucha y proyecta las preocupaciones ciudadanas”. Y en ello seguimos.