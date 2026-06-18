Irán refuerza su poder a escala global

El acuerdo alcanzado por Estados Unidos e Irán queda a una distancia astronómica de la “rendición incondicional” que el presidente Donald Trump exigió hace 15 semanas a la república de los ayatolás. Basta constatar que una parte no desdeñable del Partido Republicano ha acogido el acuerdo con preocupación para concluir que la Casa Blanca cayó en una trampa para osos cuando se sumó a la estrategia belicosa de Binyamin Netanyahu y movilizó un dispositivo militar gigantesco para, finalmente, consagrar la capacidad de resistencia de Teherán, su adaptación a las circunstancias a pesar del descabezamiento del régimen en un primer momento y su habilidad para utilizar como arma de guerra el caos económico a escala universal. No hay duda de que una guerra tan manifiestamente asimétrica como esta ha dejado como resultado inmediato un reforzamiento de la teocracia iraní, su liberación económica -final previsible de las sanciones, exportaciones de petróleo, desbloqueo de activos y programas de reconstrucción-, y un absurdo sometimiento de Trump a Netanyahu y los aliados de este de extremísima derecha.

Más que nunca se pone en evidencia la justeza de las advertencias que los aliados de la OTAN hicieron llegar a la Casa Blanca sobre la inconveniencia y la repercusión global que tendría un conflicto regional en el Golfo. Sin error posible, ha quedado demostrado que la pretensión de quebrar la estructura de gobierno de Irán mediante la eliminación de sus líderes más relevantes ha hecho posible el acrecentamiento del ala más dura del régimen -la Guardia Revolucionaria y su entorno- y ha dejado sin efecto la pretensión de liquidarlo por la vía rápida. Sin gran riesgo en la apuesta, es verosímil pensar que en los dos meses de negociación que se abrirán a continuación, aceptará Irán alguna fórmula de aplazamiento de su programa nuclear, algo que, por lo demás, logró Barack Obama en 2015 y que Donald Trump liquidó en 2018, calificando el acuerdo como “el peor de la historia”; está por ver cuál será la gestión y destino de los 440 kilos de uranio enriquecido al 60% en poder de Irán.

No es una exageración afirmar que el poder reforzado de los ayatolás debilita los conatos de protesta interior. Dijo Trump al inicio de la campaña que perseguía la destrucción total del programa nuclear y de misiles iraní y el control de su industria petrolera, algo que evidentemente no ha logrado. En cambio, nunca hizo referencia a los miles de muertos causados por la represión en Teherán y otras ciudades, y en ningún momento desde el 28 de febrero ha hecho el presidente mención alguna a algo remotamente parecido a la situación interna del país, sometido a un sistema de persecución política equiparable con los más sanguinarios. Cuentan los gobernantes iranís con una nueva batería de razones y logros para afianzarse en el poder y advertir en todas direcciones que el propósito israelí de liquidarlos es irrealizable o, quizá, entraña un coste apocalíptico que ni siquiera Trump está dispuesto a pagar.

Puede serle útil a Netanyahu para contentar a sus aliados ultras que el Gobierno de Israel diga que no se siente obligado por lo acordado entre Estados Unidos e Irán que atañe a la guerra en el Líbano, incluso le valdrá para difundir eslóganes en tal dirección durante la campaña electoral, pero es, si no impensable, sí harto difícil que Trump tropiece de nuevo en la misma piedra y se deje condicionar por el primer ministro. Todo es posible en una relación tan poco convencional como la de Netanyahu con el presidente y viceversa, pero parece llegado el momento de que la Casa Blanca establezca una línea roja infranqueable: la guerra en el Líbano debe concluir. Son demasiadas las razones de índole económica, militar y política para que consienta el Gobierno de Estados Unidos un quebranto en la aplicación de lo acordado con Irán a causa de una suerte de autonomía estratégica de Israel de nuevo cuño: mantener la guerra en el Líbano contra los objetivos e intereses de su gran aliado.

Necesita Trump normalizar la situación, relajar las tensiones en el mercado energético y atenuar la inflación para encarar la campaña de las elecciones de noviembre de mitad de mandato con expectativas mejores de las que tiene ahora. Debe poder llevar a la tribuna y difundirlo en los medios que le son afines la victoria en la guerra de Oriente Próximo, aunque tal victoria sea poco más que un espejismo, una manipulación de la realidad, con los ayatolás sentados en su trono más que nunca. Los expertos en procesos electorales sostienen que, en general, un asunto capital, pero con un desenlace final conocido, influye poco en una campaña si deja de ser actualidad más de tres meses antes de las votaciones. Con una parte del movimiento MAGA desencantado, con una parte de los candidatos republicanos alarmados y con cierta atmósfera de movilización en el Partido Demócrata, Trump precisa llegar a agosto con el horizonte despejado y hablando de victoria todos los días con su acostumbrado desprecio por la verdad.

Una encuesta del Pew Research Center muestra que una media del 67% de los adultos de 36 países tiene una opinión desfavorable de Israel, mientras que solo el 25% la tiene favorable. Los resultados reflejan un rechazo histórico impulsado por las recientes tensiones regionales y la desconfianza hacia Benjamin Netanyahu. “Esta brecha es mayor en Estados Unidos: el 83% de los liberales y el 37% de los conservadores tienen una opinión desfavorable del país”, resumen los investigadores que realizaron el trabajo. Para Trump y sus candidatos de noviembre es ineludible distanciarse de Israel o lograr que cambie el rumbo; para Netanyahu es vital mantener la tensión de la guerra para ganar las elecciones de octubre y prolongar su alianza con el sionismo mosaico para no comparecer ante los jueces acusado de corrupción. Urge a Trump armar una imagen de pacificador después del desastre económico del bloqueo del estrecho de Ormuz; precisa Netanyahu seguir siendo el guerrero comprometido en la consolidación del gran Israel, aunque tal perfil ponga en peligro un final pactado de la guerra con Irán. Al desenlace del conflicto le quedan muchas semanas de incertidumbre y mensajes contradictorios por el aprovechamiento electoral, siempre inquietante, de la paz y de la guerra.