Mediterráneo: las dos orillas

El Foro del Mediterráneo, un proyecto lanzado por el presidente de Prensa Ibérica hace tres años, ha llegado a la velocidad de crucero con su tercera edición en Barcelona. Javier Moll abrió ayer la primera jornada celebrando el éxito de los foros anteriores en València y Málaga, valorando la relevancia del Mediterráneo en España, en Europa y como puente con otros continentes. Y subrayó que diez de las cabeceras de la cadena tienen su sede en ciudades de este mar.

Luego, Josep Maria Coronas, director general de la Fundación “la Caixa”, copatrocinadora del encuentro, citó al poeta Paul Valéry, quien dijo que “el Mediterráneo es una fábrica de cultura y no debe servir para elevar muros sino para abrir rutas”. Aún todo un programa.

Sintetizar en un artículo la muy intensa jornada del miércoles es imposible y dejará fuera muchas aportaciones, pero es obligado. Jaume Collboni se mostró ilusionado -y más, tras la inauguración de la Torre de Jesús de la Sagrada Família y la visita de León XIV- con la realidad y el futuro de la ciudad. Y repitió una frase que suena algo maragalliana: “si Barcelona vol, Barcelona pot”. Y ya hay en marcha grandes inversiones, superiores a las de los JJ.OO, en los próximos años.

Pero 'la bomba' fue la aguda y valiente conferencia de la historiadora y periodista estadounidense Anne Applebaum. Ya hace años que se ha producido un gran cambio -para mal- en la política mundial. Han surgido gobernantes 'depredadores' que desprecian la democracia, quieren enterrar el orden y la cooperación internacional posterior a 1945, y actúan sólo en función de sus intereses 'nacionales', que muchas veces esconden ambiciones personales y crematísticas. Y esta perturbación y ninguneo de los organismos internacionales se ha agravado con la segunda presidencia Trump, que no sigue la tradición multilateral americana, quiere 'pastelear' con los 'depredadores' y al que le enerva que Europa ponga obstáculos a sus repentinos impulsos y a los intereses de las grandes tecnológicas americanas que quieren dominar el mundo.

Europa tiene que reaccionar para no quedar anulada. Debe ayudar a Ucrania y saber que, para Putin y Trump, el proyecto europeo es una piedra en el zapato. Y lo peor: el 'trumpismo' no desaparecerá con una derrota de Trump, porque se ha instalado en una parte de la sociedad americana.

En el III Foro del Mediterráneo, Anne Applebaum acusa a los gobernantes 'depredadores', y al propio Trump, de actuar por intereses poco confesables para romper el orden mundial posterior a 1945

Josep Borrell y el conseller Jaume Duch abordaron el problema de las dos orillas del Mediterráneo. Europa no puede desentenderse porque la orilla norte es un poderoso imán de atracción. No solo por razones de renta -la diferencia entre las dos orillas es la mayor del mundo- sino también demográficas. La edad media del norte es de unos 48 años -con población decreciente- y la del sur de 24, con un ritmo demográfico al alza. Europa necesita al norte de África, pero discrepa de cómo acoger a los inmigrantes. Y debe contribuir a reducir la fosa económica entre las dos orillas. Sabe que debe hacerlo, pero aún no sabe cómo. Y tanto Borrell como Duch lamentaron las tendencias a limitar la acogida de inmigrantes y la de “externalizarlos” a terceros países.

La conferencia de Pedro Videla, profesor del IESE, fue un pozo de sabiduría. Europa no es China, ni América, pero sus instituciones democráticas son las mejores para lograr regímenes estables y con dinamismo económico que garanticen la seguridad geopolítica. Y abogó por un 'plan Marshall' para la orilla sur con tratados de asociación a la UE.

La mesa impulsada por Josep Santacreu, presidente de la Cámara de Barcelona, con los representantes de las cámaras de Rijeka (Croacia) y Jordania, mostró que el sector privado puede ser más decisivo que los estados. Y Fathi Al Jaghber, presidente de la de Jordania, arrancó un espontáneo aplauso de la sala cuando agradeció a España lo que hacía por Gaza y Palestina.

Por la tarde, Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank, aterrizó en la situación española. Según el primer banco del país, vamos bien porque el endeudamiento de las empresas y de las familias es muy inferior al de hace unos años. Pero hay problemas -la productividad, las infraestructuras, la vivienda…- que se deben resolver. Y el 'impasse' político lo dificulta. Es un problema. Y si el 'impasse' dura aún será peor.