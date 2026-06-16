La salud del catalán en el ámbito sanitario: diagnóstico y tratamiento de choque

Cada vez es más habitual escuchar y leer noticias relacionadas con la discriminación lingüística en el ámbito sanitario. La falta de conocimiento del catalán por parte de médicos y enfermeros ha dejado de ser algo anecdótico, aunque también es necesario poner en valor el interés que muchos profesionales recién llegados muestran por aprender nuestra lengua para poder ofrecer una mejor atención a los pacientes catalanohablantes y para integrarse plenamente en el país donde viven. No es una cuestión menor; el desconocimiento del catalán por parte del personal sanitario es crucial porque implica un riesgo para la seguridad asistencial. Es necesario comprender bien la lengua del paciente para entender cuál es su problema y realizar un buen diagnóstico, así como poder entender las comunicaciones entre profesionales, constantes en el ámbito de la salud. No entender la lengua del paciente supone un riesgo para su salud y una vulneración de sus derechos lingüísticos.

Esta situación tiene un triple origen: la falta de profesionales (como ocurre en toda Europa occidental), la universidad y el incumplimiento de la legislación. ¿Qué provoca que cada vez haya más médicos en activo procedentes de fuera de los territorios de habla catalana y sin dominio de la lengua? Para empezar, una buena parte de los estudiantes de Medicina que cursan sus estudios en nuestras universidades proceden de otros lugares del Estado. Si observamos las cifras, veremos que en Catalunya hay 1.333 plazas de estudiantes de Medicina por curso. Alrededor del 40% están ocupadas por estudiantes que vienen de fuera de Catalunya. El distrito universitario único permite que cualquier estudiante del Estado pueda optar a matricularse en cualquier universidad del país. Además, la mayoría de los estudiantes foráneos que se forman en Catalunya regresan a sus territorios cuando obtienen el título. Por tanto, con nuestros impuestos formamos a cientos de médicos en nuestras universidades, que están entre las mejores del mundo, pero que nunca ejercerán en nuestro territorio.

El coste anual de la formación de cada estudiante de Medicina es de unos 25.000 euros por curso en las universidades públicas. Es decir, formar a un médico nos cuesta 150.000 euros. Es un coste económico elevado, pero justificado porque nos permite disponer de los mejores profesionales. Ahora bien, lo que ya no está tan justificado desde el punto de vista del interés general de Catalunya es que financiemos con nuestros impuestos la formación de muchos médicos que ejercerán su profesión fuera de nuestro país. Estamos hablando de unos 60 millones de euros por promoción.

Como muchos de los médicos que formamos proceden de fuera y se marchan al obtener el grado, y además cada año se jubilan médicos catalanes, el país no es capaz de generar un relevo adecuado de sus profesionales. Por ello, cada año llegan médicos de otros países. La homologación masiva de títulos que promueve el Estado equipara la formación de nuestras universidades con la de países extracomunitarios. En su mayoría, los nuevos médicos llegan sin saber una palabra de catalán y deben aprenderlo mientras ya ejercen la profesión.

Esta tendencia queda claramente reflejada en las cifras oficiales. Por ejemplo, los nuevos colegiados en las comarcas de Barcelona durante 2025 son extracomunitarios en casi un 60%, y más de la mitad de ellos no tienen ninguna especialidad ni expectativas de obtenerla. Solo un tercio ha estudiado en universidades catalanas y el resto en otros territorios del Estado.

Si la mala planificación política y la desigualdad en el acceso al grado se prolongan, a medio plazo los médicos serán mayoritariamente extranjeros, con formaciones cuya calidad a menudo no ha sido contrastada y, obviamente, sin conocimiento de la lengua. Esto tiene un gran impacto en la calidad asistencial, en los usos lingüísticos de los profesionales y en los derechos lingüísticos de los pacientes.

No se trata de percepciones ni de un discurso alarmista: los datos indican que el 13% de los médicos que trabajan en Catalunya no entienden el catalán y un 30% no lo hablan. Estos datos corresponden a 2023 y, a día de hoy, la situación es todavía peor, porque la administración no afronta un problema que se agrava cada año.

Es cierto que la ley establece desde 1998 que es necesario acreditar el nivel C1 de catalán para consolidar una plaza, pero también es cierto que este requisito nunca se ha cumplido porque la Generalitat siempre ha mirado hacia otro lado. ¡Hace 28 años que la Generalitat de Catalunya no hace cumplir su propia ley, y eso es muy grave!

Esta es la realidad. Son necesarias medidas políticas urgentes, realistas y decididas. Llegamos tarde, pero todavía estamos a tiempo. ¿Nos ponemos manos a la obra?