Presupuestos para conectar Catalunya antes del colapso

Imagen de archivo de un tren de Rodalies sin servicio / Enric Fontcuberta / EFE

Ahora que el Parlament de Catalunya afronta la negociación de los nuevos presupuestos, el debate político no debería limitarse únicamente a los equilibrios parlamentarios o a la suma de partidas. Los presupuestos son, sobre todo, una declaración de prioridades. Y hoy hay pocas prioridades tan urgentes como la movilidad.

El sistema de transporte público catalán vive una situación de tensión permanente. Cada día, miles de ciudadanos llegan tarde al trabajo, a la universidad o a las visitas médicas debido a un sistema ferroviario saturado, poco fiable e insuficiente para absorber la demanda actual. La movilidad ya no es solo una política de infraestructuras: es una cuestión de productividad, cohesión social y calidad de vida.

Los datos son contundentes. Más de 400.000 personas utilizan Rodalies cada día en Catalunya, según datos de Renfe y del Departament de Territori. Pero el deterioro acumulado del servicio ha provocado un traslado progresivo de usuarios hacia el autobús interurbano y, en muchos casos, hacia el vehículo privado.

La red de autobús interurbano de la Generalitat ya supera los 100 millones de viajes anuales, según datos del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica. En corredores como la R3 entre Vic y Barcelona, la demanda de autobuses ha aumentado hasta un 40% durante el último año, lo que evidencia que el autobús ya no es un sistema complementario, sino una infraestructura estratégica para sostener la movilidad cotidiana.

Esta situación tiene consecuencias directas sobre la congestión viaria. Las entradas y salidas del área metropolitana acumulan cada vez más tráfico porque muchos ciudadanos ya no pueden confiar en la puntualidad del transporte público. El resultado es un modelo más contaminante, más ineficiente y socialmente más desigual.

Paradójicamente, nunca tanta gente había utilizado el transporte público. La Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona (ATM) ha superado los 1.100 millones de validaciones anuales, mientras que TMB ha registrado más de 700 millones de viajes entre metro y autobús, según datos oficiales de la ATM y de TMB correspondientes a 2025. Estas cifras no son solo un éxito de demanda, sino también una advertencia de que el sistema trabaja al límite de su capacidad.

Durante años, el país ha funcionado con una visión excesivamente radial y centrada en Barcelona. Pero la realidad metropolitana actual es mucho más compleja. La movilidad del siglo XXI ya no consiste únicamente en entrar y salir de la capital. Miles de desplazamientos se producen entre municipios de la segunda corona: del Vallès al Baix Llobregat, de Martorell a Granollers o de Viladecans a Sabadell.

En este contexto, la línea orbital ferroviaria sigue siendo una infraestructura positiva. El tren orbital es probablemente un buen proyecto para mejorar la realidad metropolitana porque permitiría romper la dependencia del modelo radial y conectar directamente las ciudades metropolitanas sin tener que pasar por Barcelona.

El problema es que el calendario más optimista sitúa esta infraestructura hacia 2041. Y el país no puede esperar 15 años mientras el sistema actual continúa colapsando.

Por ello, los presupuestos deben priorizar también soluciones inmediatas y ejecutables desde hoy. Catalunya necesita reforzar urgentemente la red de autobús exprés interurbano, crear hubs de intercambio metropolitanos conectados con metro y tranvía, ampliar los aparcamientos disuasorios y desplegar sistemas de información en tiempo real que permitan recuperar la confianza en el transporte público.

El debate no puede ser qué país queremos dentro de 20 años. La cuestión es cómo garantizamos que la gente pueda llegar puntual mañana por la mañana.