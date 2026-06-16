El informe Fénix: un toque de atención y una invitación a la acción

El pasado 15 de mayo se presentó en Barcelona el llamado informe Fénix. El documento ha sacudido el debate público por la contundencia de su diagnóstico: pese a que el PIB catalán ha crecido por encima de la media europea, el PIB per cápita se ha desplomado un 12% respecto a Europa en los últimos 25 años. La causa principal es un modelo productivo basado en sectores de bajo valor añadido (turismo de masas, industria cárnica), donde más de la mitad de los trabajadores cobran menos de 27.500€ brutos anuales. El informe propone subir el salario mínimo, eliminar bonificaciones fiscales a sectores de baja productividad y reorientar la economía hacia actividades de mayor valor añadido. Pero, ¿se pueden aumentar los salarios por decreto sin aumentar la productividad?, ¿qué efectos negativos tendría esta medida en los sectores referidos?

A pesar de su utilidad como "documento sensibilizador", el informe Fénix no propone soluciones concretas a la situación actual, que podríamos calificar de emergencia nacional. El actual modelo productivo nos ha llevado a una población de 8 millones de habitantes que ponen a prueba las costuras de los elementos básicos del Estado del bienestar.

Estamos ante un reto histórico y, quizás, en lugar de repartir culpas, podríamos buscar soluciones viables. Sin pretender proponer un plan de acción que debería hacerse con urgencia, mencionaré algunas de las acciones a aplicar en el sentido de mejorar la productividad y aumentar la renta per cápita, elementos clave del problema.

¿Qué podemos hacer con los sectores del turismo y de la carne? Actualmente, son dos sectores fundamentales de la economía catalana, básicos para el equilibrio territorial y con una fuerte presencia internacional. Quizás lo más razonable sería un plan de mejora de su productividad por la vía de la innovación, de la aplicación de nuevas tecnologías a su sistema productivo y del crecimiento de actividades de servicios a estos sectores como servicios de innovación, ingeniería, consultoría, etc. En algunos casos, quizás sería necesaria una reducción de la oferta, como transformar algunos hoteles en viviendas.

Un complemento a este proceso de reconversión sectorial es el de los llamados sectores emergentes. Los sectores digital, biomédico y los más de 200 'hubs' innovadores internacionales que hay hoy en Catalunya, son una buena oportunidad. Los dos primeros con una importante dinámica de inversión y crecimiento de estos sectores y el tercero con la presencia de centros de innovación de empresas multinacionales con un gran potencial de relación con un entorno innovador.

En Catalunya, la Generalitat ha tenido competencias en industria, pero sin una política industrial eficiente. Diferentes gobiernos de la Generalitat desde 2004 no la han considerado prioritaria

El informe habla de incrementar los recursos de I+D sin precisar qué hacer ni cómo. El nuevo sistema de I+D en Catalunya ha sido uno de los fenómenos importantes de los últimos 20 años que han transformado el panorama de la investigación científica en nuestro país. La asignatura pendiente es llegar a la innovación como el factor determinante de la competitividad empresarial y por eso es necesario reforzar programas de transferencia y potenciar el papel de los centros tecnológicos entre otros centros públicos y privados.

Potenciar el sistema de FP y la formación dual como un factor estratégico para la transformación que necesitamos. Potenciar el sector de las energías renovables, no solo por la generación eléctrica sino como sector industrial y servicios y elemento clave de un nuevo equilibrio territorial. Un sector financiero compañero de viaje de todo el proceso. Políticas municipales de transformaciones urbanas dirigidas a la atracción de inversiones de alto valor añadido. Y otras acciones a concretar lo antes posible.

Por último, dos conclusiones: primero, la necesidad urgente de superar la crónica falta de una política industrial activa. Regiones europeas con un PIB per cápita superior al catalán, como Baden-Württemberg o País Vasco, lo han hecho aplicando políticas industriales activas dirigidas a un tejido productivo competitivo e innovador.

En Catalunya, la Generalitat ha tenido competencias en industria, pero sin una política industrial eficiente. Diferentes gobiernos de la Generalitat desde 2004 no han considerado prioritaria la política industrial. Resultado, una consejería marginal en los presupuestos de cada año y, en veinte años, hasta 13 consejeros con perfiles profesionales poco relacionados con la industria.

Segundo, el informe Fénix, pese a sus carencias, es un buen punto de partida para romper el triunfalismo económico basado en el crecimiento del PIB, pero sin incrementar la renta per cápita. El verdadero Fénix, si tiene que renacer, tendrá que quemar todo lo necesario y actuar lo antes posible, nos jugamos el futuro del país.