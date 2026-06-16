Estabilidad y prosperidad en el Mediterráneo

El cambio climático ha dejado de ser una advertencia para convertirse en una condición estructural de la vida mediterránea. Ya no hablamos solo de temperaturas más altas, lluvias torrenciales, sequías prolongadas o episodios extremos. Hablamos de economía, salud pública, movilidad, agricultura, turismo, vivienda, industria, energía, biodiversidad, educación y cohesión social. El clima ha pasado de ser un asunto ambiental a convertirse en el eje transversal de nuestro tiempo. Por eso urge trabajar con una mirada más amplia, coordinada y sostenida.

L’Albufera, el Delta del Ebro, el Mar Menor o el Parque Nacional de Doñana ofrecen una lección incómoda. La salinización avanza, la intrusión marina amenaza y los vertidos urbanos e industriales siguen comprometiendo la salud de los ecosistemas. El aumento de la clorofila y la presencia de nutrientes recuerdan que estos no resisten indefinidamente la acumulación de errores. Son una infraestructura natural de defensa, regulación y vida. La dana de Valencia fue un ejemplo claro, porque demostró hasta qué punto los arrozales y el lago pueden amortiguar una emergencia. Cuidar l’Albufera significa protección civil, seguridad territorial y responsabilidad económica.

La misma lógica sirve para la movilidad, la vivienda, el urbanismo y las infraestructuras. El III Foro Económico y Social del Mediterráneo de Prensa Ibérica plantea que una ciudad mediterránea no puede afrontar el futuro con respuestas aisladas. La movilidad sostenible necesita gobernanzas metropolitanas, conexión entre transporte y empleo, integración con la vivienda, transición justa y resiliencia ante fenómenos extremos. Lo que vale para los desplazamientos vale también para el agua, la energía y el territorio y, a veces, la escala del problema ya no coincide con la escala administrativa de muchas decisiones.

Por eso el cambio climático exige pactos, no gestos. Exige cooperación entre administraciones, empresas, universidades, sindicatos, agricultores, científicos, medios de comunicación y ciudadanía. También reclama estar atentos a la justicia social, porque la adaptación no puede cargar sus costes sobre quienes menos alternativas tienen.

La educación para el riesgo empieza a ocupar el lugar que nunca debió faltarle. Saber cómo actuar ante una inundación, una ola de calor, una emergencia hídrica o una interrupción de servicios esenciales forma parte de una cultura democrática de autoprotección.

El Foro Económico y Social del Mediterráneo, impulsado por los diarios de Prensa Ibérica en el arco mediterráneo, nació precisamente de esa necesidad de redescubrir lo evidente. Tras su estreno en València y su segunda edición en Málaga, Barcelona acoge desde hoy su tercer capítulo con el compromiso de analizar el Mediterráneo como una comunidad de oportunidades y compromisos. Sus ciudades concentran población, actividad económica, turismo, logística, cultura e innovación. Si el litoral español reúne una parte decisiva de la población y del producto interior bruto, su adaptación climática no puede tratarse como un capítulo sectorial, sino como una estrategia de país.

El futuro será más mediterráneo si somos capaces de convertir la vulnerabilidad en inteligencia colectiva.