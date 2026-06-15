Sin vivienda no hay futuro de país

Firma este artículo la junta de gobierno durante el periodo 2022-2026 del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

La dificultad de acceso a la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones sociales de Catalunya. Hace tiempo que dejó de ser una cuestión exclusivamente residencial para ser un reto que afecta a la cohesión social, la capacidad de emancipación de los jóvenes, la competitividad económica y las oportunidades de futuro del país.

Durante los últimos años, los precios de compra y alquiler han crecido muy por encima de los salarios, mientras la oferta disponible no ha sido capaz de dar respuesta a una demanda creciente. El resultado es un desequilibrio que hoy condiciona la vida de miles de personas.

Ante esta realidad, es necesario huir de las explicaciones simples. La crisis de la vivienda es el resultado de la combinación de varios factores: una producción insuficiente de nueva vivienda, procesos administrativos excesivamente lentos, una normativa a menudo rígida, una inversión pública insuficiente y una carencia de coordinación entre administraciones.

Durante los últimos cuatro años, la junta de gobierno 2022-2026 del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya ha reflexionado y trabajado sobre los retos que condicionan el acceso a la vivienda. Ahora, en el tramo final del mandato, hace público un decálogo de medidas para afrontar la emergencia habitacional y contribuir a un debate que requiere menos diagnósticos y más acción.

La primera conclusión es evidente: hay que aumentar la oferta de vivienda. Sin más viviendas será imposible corregir los desequilibrios actuales. Esto exige reducir plazos administrativos, simplificar procedimientos, unificar criterios y reforzar los equipos técnicos de las administraciones. También implica aprovechar mejor el parque existente mediante la rehabilitación, la activación de las viviendas vacías y una revisión inteligente de aquellas limitaciones normativas que dificultan dar respuesta a las necesidades actuales.

Pero el debate sobre la vivienda es también un debate sobre el modelo de ciudad. Muy a menudo se habla de construir viviendas sin recordar que la ciudad se construye también con escuelas, centros sanitarios, equipamientos deportivos, espacios públicos e infraestructuras.

Las herramientas de planeamiento urbanístico existen, precisamente, para garantizar este equilibrio. Cuando se desarrolla un sector urbanístico no solo se generan viviendas; también se reservan y se ceden suelos para los equipamientos y servicios que tienen que acompañar el crecimiento de la población. En Catalunya, en cambio, durante años no se ha desarrollado al ritmo necesario una parte importante del suelo previsto por los planeamientos. Esto ha comportado no solo una insuficiente generación de vivienda, sino también una carencia de escuelas, centros de salud, equipamientos y espacios públicos asociados a este crecimiento.

Esta carencia de desarrollo acaba provocando una presión creciente sobre los barrios consolidados y unos servicios públicos a menudo al límite de su capacidad. Demasiadas veces, esta saturación se atribuye al crecimiento poblacional, cuando el problema real es la incapacidad de acompañar este crecimiento con la planificación y las inversiones necesarias. El crecimiento no es el problema; el problema es no prepararse para gestionarlo.

También es imprescindible abordar la cuestión desde una mirada territorial. Catalunya no podrá crecer de manera equilibrada si continúa concentrando la mayor parte de la presión residencial en unas pocas áreas metropolitanas. Las ciudades medias y los territorios intermedios tienen que formar parte de la solución, con infraestructuras, transporte público y oportunidades económicas que permitan distribuir mejor la actividad y la población.

Pero este es también un reto de gobernanza. El Estado dispone de una parte muy importante de los recursos económicos; la Generalitat tiene las competencias principales en materia de vivienda y ordenación territorial; y los municipios gestionan el suelo y el planeamiento urbanístico. La crisis de la vivienda no se resolverá trasladando responsabilidades de una administración a otra. Requiere una acción coordinada, sostenida y valiente de todas ellas.

La vivienda es una de las grandes cuestiones de país de nuestro tiempo. Porque sin vivienda no hay cohesión social, ni competitividad económica, ni igualdad de oportunidades. Y, en definitiva, sin vivienda no hay futuro de país. Con la voluntad de contribuir a este debate, la junta de gobierno 2022-2026 del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya ha hecho público el documento «Arquitectura y vivienda: 10 medidas de la profesión ante la emergencia habitacional», que recoge diez propuestas concretas para mejorar el acceso a la vivienda y avanzar hacia un modelo urbano más equilibrado y sostenible, disponible en la página web del COAC.