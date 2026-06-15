El ascenso histórico de tres mujeres en la dirección de organizaciones clave en España

Tres mujeres han dado un paso al frente esta semana y han asumido la máxima responsabilidad en tres organizaciones que, hasta ahora, siempre habían estado pilotadas por hombres. Laia Corbella dirigirá el Mobile World Capital; Marta Vidal presidirá la Denominación de Origen del Cava; y Llum Rodríguez se convertirá en la síndica mayor de la Sindicatura de Comptes. Las tres llegan a sus puestos por sus conocimientos, su trayectoria y su capacidad para desempeñar roles de alta dirección. Que lo hagan en organizaciones de esta dimensión contribuye a ensanchar un camino que durante demasiado tiempo estuvo limitado a los hombres.

Corbella asume la dirección del Mobile en un momento de especial proyección, con una organización consolidada y con un impacto económico creciente. Su reto será mantener esa posición y aprovechar las oportunidades que ofrece un sector en constante evolución. Vidal, por su parte, llega a la presidencia del cava en un escenario más complejo, marcado por la mayor competencia -Corpinnat-, la recomposición accionarial -con mas fondos y menos familias históricas- y la necesidad de adaptarse a retos como el cambio climático. Su responsabilidad será defender el valor de un producto con una larga trayectoria y acompañar su transformación. Rodríguez, por último, aterriza en una institución con una misión diferente pero igual de relevante: fiscalizar la gestión económica y financiera del sector público catalán en una legislatura también marcada por los primeros presupuestos de la era Illa.

Otras organizaciones deberían tomar nota de esta evolución. Las mujeres con la preparación, la experiencia y la capacidad necesarias deben poder llegar a lo más alto con normalidad. Las condiciones de trabajo y los modelos de liderazgo han de permitir que ellas quieran optar a estos puestos. El objetivo debería ser que un día un relevo protagonizado por una mujer deje de ser noticia. Ese será el momento en que el cambio se habrá consolidado.