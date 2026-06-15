Un pan como unas hostias

Mientras las bolsas celebran por anticipado la lenta reapertura del estrecho de Ormuz, los analistas de medio mundo expresan su cautela ante el contenido del acuerdo al que han llegado Estados Unidos e Irán. La mayoría no salen de su asombro al constatar que lo que se sabe de lo acordado favorece en gran medida al ayatolá Mojtaba Jamenei y presenta a Donald Trump como el perdedor de una guerra que el mismo inició, hace algo más de cien días. No para abrir un estrecho que entonces estaba abierto, sino para aniquilar el arsenal militar iraní y acabar con la posibilidad de que Irán pudiera fabricar una bomba nuclear. Ninguno de estos dos objetivos, con los que Binyamín Netanyahu arrastró a la guerra a su amigo Donald Trump, ha sido alcanzado. Tampoco se ha producido la tan cacareada liberación de las mujeres y del pueblo iraní, que siguen sometidos a una dictadura fortalecida por el ánimo de victoria que recorre los cuarteles persas. Tal es la perplejidad que, más allá de celebrar las subidas de las bolsas y la bajada del precio del crudo, los expertos aseguran que el trato alcanzado por Barack Obama con el padre de Jamenei, en 2015, para controlar el programa nuclear iraní, era gloria comparado con el que Trump intenta presentar como la madre de todos los acuerdos. Por lo pronto, balones fuera. Una pausa, como mucho, y ya veremos dentro de 60 días en lo que se refiere a la cuestión nuclear. Lo importante es que fluya el petróleo, baje el precio del galón de gasolina en Estados Unidos y Trump recupere algo de su maltrecha popularidad.

Mientras tanto, los iranies hacen balance. Los fondos que tenían bloqueados en bancos estadounidenses servirán para calmar los ánimos del Bazar, donde los comerciantes llegaron a sumarse a las protestas antes de la guerra. Irán volverá a ser la principal fábrica de drones del Próximo Oriente, repondrá los misiles que quedaron dañados por los bombardeos, y celebrará haber descubierto que tiene la más poderosa de las armas: bloquear el estrecho de Ormuz. Pacificado el cielo de Teherán, los militares iraníes dispondrán de más hombres para controlar y reprimir a aquellos y aquellas que vuelvan a levantar la voz con las barrabasadas del régimen. También tendrán más medios para echar una mano a sus 'proxies' en la región. Hamás, Hezboá y los hutíes están de enhorabuena.

La guerra, con Trump, no es la continuidad de la política por otros medios. Es pura prolongación del chalaneo negociador que caracteriza al actual presidente norteamericano. Un hombre capaz de montar un pollo de mil demonios para presentarse luego como el hacedor de la paz. Mientras tanto, han muerto más de siete mil personas en Irán y otras 3.700 en el Líbano. La relación de Estados Unidos con los países del Golfo ha quedado hecha trizas, y la región sigue en manos de los más radicales. En Teherán, en Tel Aviv y en Riad. Tras una guerra cuyo coste, en Estados Unidos, se mide en billones de dólares, y cuyo impacto en el mundo alcanza trillones. Un pan como unas hostias.