Narcotráfico y violencia

El asesinato ocurrido frente a la comisaría de la calle Balmes de Barcelona se enmarca en una sensación de aumento de la violencia vinculada al narcotráfico en la ciudad. Aunque la investigación sigue abierta, los Mossos d'Esquadra apuntan a una posible relación con la disputa entre los clanes montenegrinos Kavac y Škaljari por el control de rutas internacionales de cocaína. De confirmarse esta hipótesis, sería el quinto episodio conectado con este conflicto registrado durante el último año.

Sin embargo, sería un error interpretar estos hechos como una realidad exclusivamente barcelonesa. Lo sucedido debe situarse en un contexto más amplio de expansión del narcotráfico en Europa. Ciudades como Bruselas, Estocolmo, Marsella o Ámsterdam afrontan desde hace años problemas similares porque el crecimiento del mercado europeo de drogas, especialmente de la cocaína, ha favorecido la implantación de redes criminales transnacionales en puertos y áreas metropolitanas estratégicas de todo el continente.

Catalunya presenta además una particularidad vinculada a la consolidación de la producción y distribución de marihuana a gran escala. A lo que se suma la percepción, compartida por diversos responsables policiales, de que el marco sancionador español resulta menos exigente que el de otros países europeos, especialmente en lo relativo al cultivo y tráfico de cannabis a gran escala. La combinación de ambos factores ha contribuido al desarrollo de una actividad que constituye una importante fuente de ingresos para organizaciones criminales nacionales e internacionales. Como han señalado los Mossos d'Esquadra, la expansión de este mercado ha ido acompañada de una inédita hasta ahora presencia de armas de fuego, de la violencia asociada a la protección de plantaciones, de narcoasaltos y de algunas disputas entre grupos rivales, así como de otros problemas relacionados con el fraude eléctrico y los incendios provocados por conexiones irregulares.

Por ello, las propuestas planteadas por el Departament d'Interior para endurecer las penas asociadas al tráfico de drogas y a la tenencia ilícita de armas de fuego merecen ser tenidas en consideración. Y aunque el problema no puede abordarse desde una lógica exclusivamente punitiva, resulta razonable preguntarse si la regulación vigente ofrece una respuesta equiparable a la de otros países europeos y dispone de instrumentos adecuados para hacer frente a una actividad criminal cada vez más compleja.

No obstante, el narcotráfico no puede entenderse únicamente desde la perspectiva de la oferta y su persecución penal. España se sitúa entre los países europeos con mayores niveles de consumo de cocaína y presenta un consumo de cannabis superior a la media europea. Una demanda que constituye la base económica de las organizaciones criminales y favorece dinámicas de violencia, así como otras actividades delictivas incluida la corrupción. En consecuencia, mientras persistan estos niveles de consumo, la acción policial y judicial seguirá siendo necesaria, pero insuficiente por sí sola. La lucha contra el narcotráfico exige, por tanto, no solo la actuación de las instituciones, sino también una mayor conciencia social e individual sobre las consecuencias colectivas asociadas al consumo de drogas.