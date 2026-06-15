¿Llegará el acuerdo de paz entre Irán y EE.UU antes del comienzo de la cumbre del G7, este lunes en Francia? Para Donald Trump el anuncio es inminente. Para los ayatolás todavía debe esperar. No quieren que lo utilice para ventilar una victoria inexistente durante la cumbre de los países más poderosos. De hecho, puede que el acuerdo esté más verde de lo que se anuncia a los cuatro vientos desde la Casa Blanca. En Irán circulan diversas versiones sobre qué contempla, desde el final de la guerra a un alto el fuego, la renuncia del arsenal nuclear o simplemente la apertura del estrecho de Ormuz. En occidente tampoco fluye el detalle. Sabemos que esta guerra no tenía sentido, ni orientación y los resultados no pueden ser peores. La guerra ha liquidado a los principales líderes iranís, pero el relevo se ha hecho fuerte y un régimen que parecía agonizar ha renacido en torno a la defensa de su soberanía; Oriente Medio sale más dividido, la tensión entre Israel e Irán se intensifica y solo salen mejor parados China, que se ha posicionado mejor en la región y Rusia que ha visto cómo se levantaban una parte de las sanciones que le privaban de exportar su energía, invirtiendo los ingresos en la guerra en Ucrania, silenciada y oculta tras el velo de la amenaza global en Irán.

Las guerras dominan la agenda y por eso esperamos un acuerdo, aunque solo sea para dejar de hablar del estrecho de Ormuz y de la nueva ola de inflación en el mundo. Quedará entonces Ucrania, con su presidente invitado también al G7, para analizar esa otra contienda que Trump pensaba cerrar en 48 horas. Pero más allá de las guerras hay otros efectos muy preocupantes en la deriva del mundo de los que anuncian otras catastrofes. El 50% de la riqueza nueva que se ha generado en la última década ha ido a parar solo al 1% de la población más rica y en este tiempo la deuda de los países pobres ha crecido el doble que la de los países ricos. Un desequilibrio que anuncia otras muchas guerras por llegar. Nadie habla, pero por ahí es por donde debería empezarse a trabajar un nuevo acuerdo global.