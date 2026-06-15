Barcelona, levanta la mirada

El mismo día que el Papa recorría las calles de Barcelona un hombre era asesinado a tiros en mitad de Balmes. Cuando se dijo que se trataba de un ajuste de cuentas entre bandas de Montenegro a todo el mundo le pareció una explicación razonable. Como si este tipo de noticias formaran ya parte de nosotros. Ni la sencilla imponencia de la Sagrada Família, ni las palabras y lágrimas de León XIV, los cantos angelicales del coro de Montserrat, pueden tapar el barro y el fango que corre por nuestras cloacas. Barcelona son esos dos mundos. Nosotros somos esos dos mundos.

En lo que a este tipo de delincuencia se refiere, todos los dedos apuntan siempre a Ada Colau. Sus políticas en el ayuntamiento fueron un 'open arms' del crimen organizado. Desarmó todo lo que pudo a la policía y dejó campar a sus anchas a los traficantes del Raval. Todo esto es cierto. Pero también lo es que hace mucho más tiempo que Barcelona ha dejado de luchar por algo más grande que ella misma. Ada Colau no fue más que el rostro de nuestra desidia pasada.

«Cada ciudad recibe su forma del desierto al que se opone», escribió Italo Calvino. Y no le faltaba razón. Las fronteras que configuran una población marcan la línea a partir de la cual el mundo se vuelve inhóspito. Pero las ciudades no se construyen solo contra un enemigo externo. También deben crecer hacia dentro y hacia arriba. Las ciudades nacen para permitir la supervivencia, es cierto, pero continúan unidas y se desarrollan por algo más grande a lo que aspiran.

Lo mismo podríamos decir de cada una de nuestras vidas. Es verdad que nuestros combates y resistencias configuran nuestra vida. Pero no somos solo nuestra lucha por la supervivencia. El poder que forja nuestra historia es la tensión entre la fuerza de gravedad de nuestras miserias y la gracia que sobrepuja en nosotros más allá de toda desesperanza. De hecho, lo que nos permite seguir luchando contra unas penurias que nunca terminan de desaparecer es precisamente la vida más grande a la que aspiramos.

Esto es lo que caracteriza al ser humano. La perpetua lucha por trascender sus límites. La tenacidad con la que negamos el mal que nos habita y nos destruye. Ni las infamias, ni las calamidades, ni las enfermedades y ni siquiera la muerte. Lo que moldea la vida humana es la resistencia a todo ello, pero precisamente porque insiste en ser algo más que todas estas cosas. El ser humano es la obstinación con la que se resiste a dejarse definir por sus ruinas. Somos ese claroscuro que apura su inmensa negrura en una gota de luz. Esto es lo que la tradición ha llamado trascendencia y espiritualidad: la terquedad con la que el ser humano aspira a ser algo más que el fango del que está hecho.

Por eso, la visita del Papa no fue un espejismo. Es cierto, aquel admirable juego de luces nos permitió olvidar por un instante nuestras sombras. Es verdad que las iglesias siguen igual de vacías que ayer y quizá menos que mañana. Pero la noche del miércoles Barcelona pudo recordar por unos instantes que era mucho más que sus contradicciones y sus defectos. Que todavía puede ser infinitamente más de lo que ha sido. Solo necesita un punto al que mirar, algo más importante, algo que siempre esté por encima y le permita una y otra vez renacer de sus escombros. Esto es lo que supo hacer Gaudí.