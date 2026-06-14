Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
TrumpSexo geriátricosPuentingAhogadosPrimitivaRedes criminalesEstafaMultasFormula 1
instagramlinkedin

Opinión | MAPAMUNDI

Mario Saavedra

Mario Saavedra

Madrid

Trump y Netanyahu nos han destrozado la economía mundial

La guerra que lanzaron ambos contra Irán ha provocado el encarecimiento de la energía y los fertilizantes, inflación, subida de tipos y reducción del crecimiento esperado global, según el Banco Mundial

Donald Trump y Benjamin Netanyahu, en una reunión en la Casa Blanca

Donald Trump y Benjamin Netanyahu, en una reunión en la Casa Blanca / .

Los estadounidenses votaron a Trump para que rompiera cosas, para que cambiara su país en inmigración, industrialización y coste de la vida. El problema es que los destrozos del presidente van más allá de sus fronteras. La economía global va por mal camino, y buena parte de la culpa está en Washington D. C.

Primero fue una guerra arancelaria sin sentido, que solo China ha conseguido frenar temporalmente. Luego, la guerra ilegal e inservible que Estados Unidos e Israel han lanzado contra Irán. Precios de energía y fertilizantes disparados, inflación al alza. Algo que el millonario que vive en la Casa Blanca ya ha dicho que a él le da igual.

Los últimos en dar la voz de alarma han sido el Banco Central Europeo y el Banco Mundial.

La primera institución ha tenido que elevar el precio del dinero en un cuarto de punto, hasta el 2,25%, lo que tendrá un impacto directo en la economía de muchos hogares en forma de hipotecas y créditos más caros.

El Banco Mundial ha revisado a la baja las previsiones de crecimiento de dos tercios de las economías del planeta. El crecimiento mundial del PIB caerá al 2,5% este año, el ritmo más bajo desde la pandemia de la covid. Los países del golfo Pérsico directamente afectados por el conflicto pasarán de crecer un 3,9% en 2025 a casi cero en 2026. Sus economías, basadas en la inversión en un entorno seguro, pueden pagar la aventura bélica durante años. Lo lógico es que empiecen a cobrar más por su petróleo para compensar.

Si las interrupciones energéticas se agravan, por ejemplo si Israel insiste en atacar Líbano, línea roja para Irán, y hay estrés financiero, el crecimiento global podría caer hasta solo el 1,3% en 2026.

La inflación global está al alza: se espera que suba hasta el 4%, frente al 3,3% de 2025. En un escenario adverso, la inflación podría subir aún más, hasta el 4,4%. El precio del petróleo ha subido más de un 35% desde el inicio del conflicto.

Lo peor no es que los estadounidenses paguen precios récord de cuatro dólares por galón de gasolina. Lo peor es que en los países en desarrollo el impacto va a ser, literalmente, mortal. La subida prevista de los fertilizantes tiene como efecto secundario la subida del precio de los alimentos. Esto provoca inseguridad alimentaria, especialmente en los países más vulnerables. Y en esos países la situación ya era dramática porque otra de las genialidades de Trump ha sido acabar con los programas de ayuda humanitaria que eran la única esperanza de millones de personas en el mundo.

La Unión Europea apenas crecerá un 0,8%, unas seis décimas menos que el ejercicio precedente. China crecerá un 4,2%, por debajo del umbral del 5% que muchos analistas consideran necesario para sostener el empleo y la estabilidad financiera.

Noticias relacionadas y más

Según el Banco Mundial, nos enfrentamos a una década perdida para decenas de economías en el mundo. Y los responsables tiene nombre: Donald J. Trump y Binyamín Netanyahu.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Los psicólogos coinciden: levantar la voz no significa ser dominante sino más bien todo lo contrario
  2. Un informe denuncia la cooperación de China, Rusia e Irán con las redes criminales en Latinoamérica
  3. El exalcalde Manuel Bustos, condenado a ocho meses más de prisión en otra derivada del caso Mercuri de corrupción en Sabadell
  4. Crítica de 'La memòria de les papallones': la relación entre una niña adoptada, que conserva recuerdos de su reciente pasado, y su nueva madre
  5. Los viajes del Imserso 2026-2027 se acercan: estas son las fechas que los pensionistas deben marcar en el calendario
  6. Jonathan Andic a su padre cinco meses antes de su muerte: 'No me extraña que pensaras que era capaz hasta de matarte
  7. Rafael Santandreu, psicólogo y divulgador sobre el insomnio: 'La costumbre de dormir ocho horas del tirón no es natural
  8. Confirmado: multas por ingresar o sacar dinero del cajero de esta manera

Trump y Netanyahu nos han destrozado la economía mundial

Trump y Netanyahu nos han destrozado la economía mundial

Israel ataca el bastión de Hezbolá en Beirut durante un momento crítico de las negociaciones entre EEUU e Irán

Junts pide a Collboni abandonar la pugna judicial por el planeamiento anulado en Gràcia

Junts pide a Collboni abandonar la pugna judicial por el planeamiento anulado en Gràcia

Lamborghini LM002: el origen del Super SUV

Lamborghini LM002: el origen del Super SUV

Un grupo de unos 25 motoristas organizan una carrera ilegal en la A-7 a la altura de Torrent

Un grupo de unos 25 motoristas organizan una carrera ilegal en la A-7 a la altura de Torrent

Mazda actualiza el CX-30 en seguridad, diseño y oferta de equipamiento

Mazda actualiza el CX-30 en seguridad, diseño y oferta de equipamiento

Zelenski pide medidas legales que permitan confiscar el petróleo de la 'flota fantasma' rusa

Zelenski pide medidas legales que permitan confiscar el petróleo de la 'flota fantasma' rusa

La autopsia confirma que el bebé de Ceuta murió de forma violenta y apunta a la intervención de un adulto

La autopsia confirma que el bebé de Ceuta murió de forma violenta y apunta a la intervención de un adulto