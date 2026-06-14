Trump y Netanyahu nos han destrozado la economía mundial

Los estadounidenses votaron a Trump para que rompiera cosas, para que cambiara su país en inmigración, industrialización y coste de la vida. El problema es que los destrozos del presidente van más allá de sus fronteras. La economía global va por mal camino, y buena parte de la culpa está en Washington D. C.

Primero fue una guerra arancelaria sin sentido, que solo China ha conseguido frenar temporalmente. Luego, la guerra ilegal e inservible que Estados Unidos e Israel han lanzado contra Irán. Precios de energía y fertilizantes disparados, inflación al alza. Algo que el millonario que vive en la Casa Blanca ya ha dicho que a él le da igual.

Los últimos en dar la voz de alarma han sido el Banco Central Europeo y el Banco Mundial.

La primera institución ha tenido que elevar el precio del dinero en un cuarto de punto, hasta el 2,25%, lo que tendrá un impacto directo en la economía de muchos hogares en forma de hipotecas y créditos más caros.

El Banco Mundial ha revisado a la baja las previsiones de crecimiento de dos tercios de las economías del planeta. El crecimiento mundial del PIB caerá al 2,5% este año, el ritmo más bajo desde la pandemia de la covid. Los países del golfo Pérsico directamente afectados por el conflicto pasarán de crecer un 3,9% en 2025 a casi cero en 2026. Sus economías, basadas en la inversión en un entorno seguro, pueden pagar la aventura bélica durante años. Lo lógico es que empiecen a cobrar más por su petróleo para compensar.

Si las interrupciones energéticas se agravan, por ejemplo si Israel insiste en atacar Líbano, línea roja para Irán, y hay estrés financiero, el crecimiento global podría caer hasta solo el 1,3% en 2026.

La inflación global está al alza: se espera que suba hasta el 4%, frente al 3,3% de 2025. En un escenario adverso, la inflación podría subir aún más, hasta el 4,4%. El precio del petróleo ha subido más de un 35% desde el inicio del conflicto.

Lo peor no es que los estadounidenses paguen precios récord de cuatro dólares por galón de gasolina. Lo peor es que en los países en desarrollo el impacto va a ser, literalmente, mortal. La subida prevista de los fertilizantes tiene como efecto secundario la subida del precio de los alimentos. Esto provoca inseguridad alimentaria, especialmente en los países más vulnerables. Y en esos países la situación ya era dramática porque otra de las genialidades de Trump ha sido acabar con los programas de ayuda humanitaria que eran la única esperanza de millones de personas en el mundo.

La Unión Europea apenas crecerá un 0,8%, unas seis décimas menos que el ejercicio precedente. China crecerá un 4,2%, por debajo del umbral del 5% que muchos analistas consideran necesario para sostener el empleo y la estabilidad financiera.

Según el Banco Mundial, nos enfrentamos a una década perdida para decenas de economías en el mundo. Y los responsables tiene nombre: Donald J. Trump y Binyamín Netanyahu.