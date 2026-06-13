La semana pasada contaba aquí una noche extraña en una gasolinera de la Ronda de Dalt. Uno de esos lugares que la mayoría de nosotros solo atravesamos de paso y que, de madrugada, tiene un ecosistema propio. Allí había hombres solos, mayores y jóvenes, que participaban de una coreografía que no era fácil de descifrar a primera vista, aunque inspiraba sospecha en cada gesto. Y me preguntaba, con cierta inocencia, qué ciudad empieza cuando termina la nuestra, como si no convivieran.

Pues bien, el asesinato en plena calle, en Balmes, a menos de un kilómetro de donde pocas horas después actuaría León XIV, con la ciudad tomada por la policía, justo delante de una comisaría de la Policía Nacional, es la prueba de esa convivencia, y somos un poco como las inocentes vecinas de Hawkins, el pueblo de la serie Stranger Things, que no tienen ni idea de la violencia que tienen allí mismo.

El día en que Barcelona deslumbró al mundo con el espectáculo de la inauguración de la Torre de Jesús de la Sagrada Familia, el día en que los barceloneses volvimos a sentirnos orgullosos del talento, la creatividad y la belleza de las que somos capaces, por la mañana un hombre desenfundó una pistola, disparó en la cabeza a otro hombre y desapareció calle arriba en dirección a la plaza Gal·la Placídia.

Barcelona también tiene su propio Upside Down, una especie de dimensión paralela en la que hay toda una serie de personas que actúan al margen de lo que hemos interpretado como la centralidad. Y que convierte en una broma los trapis y las navajas de toda la vida.

El lugar de los hechos no es un descampado posindustrial. Es la Barcelona que asociamos a las familias, a los colegios, a los restaurantes de siempre, a una cierta idea de prosperidad y normalidad. La Barcelona que cree conocer Barcelona, y también que Barcelona le pertenece.

Pero igual que en la ciudad de los bloques de pisos donde nadie saluda ya a la señora María porque nadie conoce su historia ni la lengua que habla, también existe otra Barcelona que ha ido creciendo sin que acabáramos de entender qué estaba ocurriendo en ella. Las dimensiones paralelas tienen la inquietante característica de compartir espacio. Una ciudad que también hacen suya los narcotraficantes y las bandas organizadas, el dinero que circula por canales opacos y unas violencias que parecían propias de otros lugares.

Todo ello al lado mismo de las escuelas, de los restaurantes, de las oficinas y de los pisos donde seguimos intentando llevar una vida normal. Y, de vez en cuando, incluso reivindicar con orgullo y ante todo el mundo que podemos ser espectaculares.