Sumar se desintegra y el PSOE tiembla

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en un acto la semana pasada. / Eduardo Parra - Europa Press / Europa Press

Fácilmente se podía acudir al refranero con aquello de que “a perro flaco todo se le vuelven pulgas”. Tal vez no haya frase que describa mejor la situación interna de Sumar y de la izquierda en general.

La exdirigente de esta formación, Elisabeth Duval, no tuvo reparos en ocultar este escenario y lo hizo público en un tuit esta semana: “Yo dimití como coordinadora de Comunicación de Sumar hace ya más de un año. En el año transcurrido han dimitido la secretaria de Organización, el secretario de Comunicación y hasta el coordinador general. ¡Me pregunto quién será responsable de tanto destrozo!”.

Y añade: “Por ser más concreta: Lara Hernández, que lleva meses vulnerando los estatutos, con una causa abierta por acoso laboral, acusada de fraude en las primarias internas por su propia exsecretaria de Organización, debería dimitir y no presentarse a la siguiente Asamblea de Sumar”.

Ante este panorama, la fundadora de Sumar, Yolanda Díaz, está fuera del partido. Se apartó hace tiempo completamente de todas las responsabilidades internas y no tiene ningún cargo orgánico. Todos sus esfuerzos están centrados ahora en su labor de vicepresidenta del Gobierno, y mantiene que dejará la política cuando acabe su etapa en el Gobierno. Quienes la conocen bien aseguran que está decisión no tiene marcha atrás. Sin Yolanda Diaz, no se atisba nadie a día de hoy con peso y liderazgo en este partido para llevar las riendas y superar esta situación.

Sumar fue un movimiento ilusionante que aglutinó, de cara a las últimas elecciones, a toda la izquierda -incluyendo a Podemos- pero se ha ido diluyendo poco a poco. Toda su acción ha estado centrada en sus ministros en el Gobierno, pero el partido ha quedado en un segundo plano. Ahora, en lo que se da en llamar el espacio de Sumar, solo están Más Madrid y En Comú, y los catalanes también tienen sus líos internos. Izquierda Unida, aunque sigue en el grupo parlamentario, hace meses que actúa de forma autónoma.

El grupo coordinador de Sumar aprobó este jueves celebrar el 11 de julio una Asamblea General para afrontar esta crisis. Aseguran que el objetivo es buscar una candidatura de unidad para la nueva dirección, pero no va a ser fácil.

El nombre que más suena para coger las riendas de Sumar es el de la portavoz del Congreso, Verónica Martínez (inspectora de Trabajo de profesión), con la que está enfrentada Lara Hernández, pero a día de hoy nadie sabe si finalmente dará el paso.

Para que no faltara de nada a esta compleja situación, Compromís quiere marcar distancias con Sumar ante esta crisis en cuanto a futuras confluencias y, además, no oculta que sintoniza con el ministro Pablo Bustinduy.

A lo que hay que añadir que la secretaría general de Podemos, Ione Belarra, dijo que quería ser respetuosa con esta situación, pero no olvidó puntualizar que en su opinión hace tiempo que Sumar no sirve para rearmar la izquierda.

Quien observa con mucha preocupación e inquietud el problema de esta crisis en Sumar es el PSOE. Los socialistas necesitan una izquierda fuerte y unida de cara a las elecciones generales, porque es la única forma de que se produzca el milagro laico de que vuelvan a sumar una mayoría parlamentaria con los escaños de los partidos nacionalistas. Gabriel Rufián sigue intentando unir a toda la izquierda, aunque ahora está más desaparecido y no parece que logre articular nada. No obstante, las últimas encuestas del CIS mantienen que el dirigente de ERC sigue siendo uno de los políticos más valorados.

En todo caso, no se atisba un futuro halagüeño para que Pedro Sánchez pueda reeditar una mayoría parlamentaria tras las próximas elecciones. El PSOE, además, tampoco pasa por su mejor momento y está atrapado en una catarata de presuntos casos de corrupción. El 'caso Leire' va a escándalo diario, y la imputación de Zapatero ha hecho mucho daño en sus filas porque era, hasta ahora, el principal referente para los socialistas. A día de hoy, todas las encuestas vaticinan una importante derrota electoral, y que PP y Vox tendrán una holgada mayoría absoluta en el Congreso y en el Senado. Parece que nubes muy negras se ciernen sobre la izquierda.