La mujer de rojo en los Premios Planeta

Es verdad que esta sección se llama Barceloneando, pero esta semana les hablaré de la conmemoración del 75.º aniversario del Premio Planeta, celebrada este jueves en Madrid. Sí, en la capital, aunque con una nutrida representación catalana. Desde el propio presidente del grupo editorial, José Crehueras, hasta la amable delegada del Govern de la Generalitat en Madrid, Núria Marín.

Por parte de Atresmedia asistieron Susana Griso y Manel Fuentes. Este último, que triunfa en la capital desde hace años, me confesó que apenas encuentra un fin de semana libre para escaparse a Cadaqués. Quien tampoco quiso perderse la celebración y también frecuenta Madrid es el conocido empresario, restaurador y coctelero Javier de las Rosas, a quien no pude felicitar en Barcelona por los casi 40 años de su mítico restaurante Casa Fernández, situado en la calle Santaló.

También acudieron empresarios y amigos de la casa, como Manel Torreblanca, el editor Daniel Fernández y Jordi Gutiérrez, quien, tras pasar media vida en la Casa Real, preside actualmente CEAPI. Y estaba también, cómo no, el hombre de los libros de Prensa Ibérica, nuestro colega y director del suplemento literario Abril, Àlex Salmón, que no dejó de saludar a los premiados y finalistas presentes en el acto.

A nuestro estimado escritor y declarado culé empedernido, Eduardo Mendoza, le vimos hablar del Barça con uno de los hombres más merengues que uno conoce, el director de El Periódico de España, Armando Huerta. Antes, sobre el escenario, Eduardo Mendoza, fiel a ese humor suyo que muchos todavía no terminan de entender, propuso modificar las bases del premio para poder volver a presentarse.

Estos son solo algunos de los catalanes presentes, pero la verdadera estrella de la noche, premiados al margen, fue una madrileña de pura cepa. Me refiero a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Fue llegar y todas las cámaras se dirigieron hacia ella, dejando en un segundo plano al alcalde, José Luis Martínez-Almeida; a la presidenta del Congreso, Francina Armengol; al ministro de Cultura, Ernest Urtasun; y, más aún, a Alberto Núñez Feijóo.

Isabel Díaz Ayuso lucía un vestido rojo que evocaba el estilo de Kelly LeBrock en la película La mujer de rojo y se sentó a un lado de José Crehueras. Al otro, Columna Martí, esposa del presidente, lucía un elegante vestido azul. Así que el periquito José Crehueras acabó rodeado de azul y grana.

Isabel Díaz Ayuso junto al presidente de Planeta, José Creuheres / Planeta

Fue un acto emotivo en el que se rindió homenaje a todos los ganadores y finalistas de los Premios Planeta desde que José Manuel Lara fundó estos galardones en honor a su esposa, Teresa. Asistieron 41 premiados y José Crehueras agradeció con emoción su presencia, recordó la pasión que José Manuel Lara volcaba en la editorial y destacó que una sociedad que lee es una sociedad mejor. Concluyó su intervención con una frase de Antoni Gaudí, que la noche anterior quedó inscrita en el cielo de Barcelona y que comparto plenamente: "Primero el amor y después la técnica".

Y ahí no terminó la presencia de autores y personalidades llegadas desde la ciudad condal. Allí estaban, de negro, elegante, estilosa y cercana como siempre, Pilar Eyre; el director de comunicación de Planeta y persona muy apreciada en el sector, Patrici Tixis; y también las escritoras Sandra Barneda, Carme Rigalt, Carme Riera y Mari Pau Janer, quien acudió acompañada por su pareja, David Madí, que ejerció de fotógrafo improvisado. Por cierto, David Madí asesora actualmente a un importante grupo de comunicación de este país.

La celebración de los 75 años de los Premios Planeta fue un acto emotivo, sin excesivos fuegos artificiales, pero la suma de tantos escritores premiados a lo largo de su historia lo convirtió en una cita única y memorable. Durante el cóctel posterior se habló de libros, literatura, fútbol y política, pero también —y mucho— del magnífico acto celebrado la noche anterior en la Sagrada Familia de Barcelona con la presencia del Papa.

Un acontecimiento que la propia Isabel Díaz Ayuso alabó en sus redes sociales. Pues sí, la presidenta se gusta y se siente cómoda siendo el centro de todas las miradas. Además, sabe gestionar esa notoriedad pública como nadie. Quizá por ello, Alberto Núñez Feijóo intentó evitar la fotografía final, por mucho que se lo reclamara José Crehueras. Si está Isabel Díaz Ayuso, la protagonista es Isabel Díaz Ayuso. La mujer de rojo del 75 aniversario del Premio Planeta.