León XIV tiene su fórmula

BARCELONA, 10/06/2026.- El papa León XIV saluda a los fieles tras bendecir la Torre de Jesús al finalizar la misa celebrada en la Sagrada Familia, este miércoles en Barcelona dentro de la visita oficial del Papa a España. EFE/Alejandro García / Alejandro García / EFE

Uno de los muchos aciertos del paso de León XIV por Barcelona ha sido la fórmula bilingüe. Respondía a la realidad de Catalunya mucho mejor que la inmersión lingüística o la quimera arcaica del monolingüismo. Tal vez el Gobierno de Salvador Illa pudiera aprovechar ese ejemplo para desligarse de los dogmas lingüísticos propios del nacionalismo que saturaron el 'procés', ahora en la UCI del desastre colectivo, después de haber trastocado al límite el mapa político catalán, según indica la demoscopia.

El 'procés' ha dividido tanto que, según se perfila un futuro parlamento autonómico, ya se le puede achacar un bloqueo institucional equiparable a un colapso. La confusión del electorado es tan intensa que conlleva el riesgo de la despolitización con lo que –dice Marcel Gauchet- se pierde el sentido de pertenecer a una comunidad política. Así emergen los feudos y las tribus.

Por parálisis intelectual es inconcebible que el nacionalismo se encauce por la vía constitucional y reconozca que la sociedad catalana hace uso de dos lenguas. El 'posprocés' es una gran fatiga, con los lazos amarillos en el desván y fracasado el último intento de sustituir la bandera cuatribarrada por la “estelada” con la visita del Papa. Como tantas veces se ha dicho, el himno real de Catalunya resulta ser el 'Virolai' y no 'Els segadors'.

La fisura entre la cultura real y la oficial es fragorosa. Desde el intervencionismo cultural de pujolismo hasta hoy, se desincentiva la creatividad si no es que se la coarta. Importaba la cantidad y no la excelencia. Ya no regían las élites espontáneas que fecundaron la 'Renaixença' o el 'noucentisme', el ímpetu de los años sesenta en la Barcelona tan seductora, en los años del tardofranquismo.

Circulan por los bares posmodernos los narcisistas de la frustración. La marca Puigdemont ha sido anulada por el registro de patentes y no hay políticos o élites que piensen en el GPS para una sociedad catalana, estable, plural, bilingüe, cohesiva y con 'fair play'. ¿Próspera y competitiva?

El 'posprocés' quizás haya optado por pasar del victimismo a la cultura del trauma. O sea, ya nadie se hará responsable del intento de secesión, de todo su folklore subvencionado, sus trincheras mediáticas y su daño institucional. Tampoco parece que las clases medias vayan a confiar ciegamente en el PSC y la pacificación proclamada por Pedro Sánchez, hoy en horas bajas. En lugar de hacer un esfuerzo por saber cómo es realmente la sociedad catalana se prefiere el irrealismo de una identidad traumatizada.

El recelo ante la inmigración agrega los votos de muchos desencantados por el fiasco del 'procés'. Esa reacción ya tiene un efecto reduccionista en la conversación pública. Si hace años solo se hablaba del 'procés' ahora solo se habla de la inmigración, no pocas veces de forma justificada pero también hay otras cuestiones decisivas para el debate en la plaza pública. En estas circunstancias, es sintomático que no se le haya agradecido al Papa Prevost su notable esfuerzo por usar la lengua catalana con precisión y muchas ganas.