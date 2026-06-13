No fue un arrebato, fue machismo

Estrangular y matar a tu mujer delante de tus hijos y aun así… que te rebajen la pena porque fue un arrebato. Una disociación en su mente. Qué casualidad que esa disociación no le entró con sus amigos ni con sus vecinos. No, fue solo con su expareja.

Así lo ha dictaminado un jurado popular. Es el crimen de Leticia Talavera, enfermera. Él era capitán del Ejército de Tierra. Después de estrangularla llamó con absoluta frialdad a la ambulancia, reconociendo el crimen. No fue solo un estrangulamiento, le provocó daño renal, hepático, fracturas y lesiones intracraneales. Ahora tiene una pena reducida a once años y medio por matar a una mujer por confesar llamando a la ambulancia, por "atenuante de enajenación" y por reparación del daño. Todo esto, dos años después de que ella intentara separarse. Después de las humillaciones. Después del control. Después del miedo. Después de que él acudiera a psicólogos por problemas de ira. Después de que ella retrasara no denunciar por no añadir más tensión.

En el juicio, la psicóloga independiente no detectó ninguna alteración en el acusado, pero el psicólogo de parte y el abogado de él, lo argumentaron así. Y empezaron a aparecer términos como “quiebra emocional”, “emociones contenidas”, una “discusión que fue subiendo de tono”... El jurado ni quiso reconocer la agravante de género. Dicen que no mató a Leticia “para imponer su voluntad”. Claro. Justo solo la estranguló cuando ella quería separarse. Todo casualidad.

La sentencia dice que no puede darse por probado el asesinato porque él no aceptara el divorcio. Sostiene que lo más probable es que él padeciera una alteración mental transitoria. Ha sido la conclusión de un jurado con seis mujeres y tres hombres. No solo se trata de una rebaja de pena. Es también una rebaja de la verdad. Ahora los maltratadores ya no necesitan decir “la maté porque era mía”. Les basta con disfrazarse de sufrimiento masculino. De hombre desbordado. De padre frustrado. De víctima emocional. Y, a veces, hay instituciones que compran el relato.

La historia de Leticia encaja en los patrones machistas que explican los profesionales: aislamiento emocional, desgaste psicológico, miedo a denunciar, culpa por perjudicarle, control sobre los vínculos familiares o la violencia que aumenta cuando ella intenta irse. Todo estaba ahí. Absolutamente todo. Y aun así, el jurado prefirió creer en el “episodio disociativo”.

Mientras, dos niños condenados de por vida a crecer con una escena imposible de borrar. Una niña que tendrá que explicar siempre cómo murió su madre. Un niño que crecerá sabiendo que su padre mató a la mujer que le dio la vida. Pero la historia dirá que él tenía las facultades alteradas.

El mensaje es devastador: si un hombre acumula suficiente frustración emocional, suficiente rabia o suficiente sensación de pérdida de control sobre su pareja, entonces el feminicidio puede convertirse en un arrebato. Basta ya. Porque estrangular a una mujer no es perder el control. Es ejercerlo hasta el final.