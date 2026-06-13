Andalucía: ¿la oportunidad?

María Jesús Montero y Juan Manuel Moreno Bonilla durante la votación para la elección de la Mesa del Parlamento de Andalucía. / Julio Muñoz / Efe

Las autonómicas extremeñas fueron en diciembre. La presidenta, María Guardiola, tuvo una clara victoria (29 escaños sobre 65) pero, contra lo que creía, no alcanzó la mayoría absoluta y no fue reelegida hasta finales de abril tras una espinosa negociación con Vox. El PSOE, liderado por el dimitido Miguel Gallardo, tuvo entonces una seria derrota porque cayó a 18 escaños. Pero esta semana el nuevo líder socialista, Álvaro Sánchez Cotrina, ha reevaluado la situación y ha propuesto lo ya aconsejado por el histórico presidente extremeño Rodríguez Ibarra.

El PSOE no puede gobernar y la única opción es que lo haga el PP. Con Vox, como se pactó en abril. O sin Vox y el apoyo socialista a los presupuestos que es lo propuesto por Sánchez Cotrina. María Guardiola ya lo ha rechazado alegando que la oferta -y es cierto- llega a destiempo.

Pero el líder socialista ha planteado una cuestión interesante. Si al PP no le entusiasma pactar con Vox y el PSOE dice que su objetivo es que Abascal no irrumpa en los gobiernos, ¿por qué excluir por principio algún acuerdo entre los dos para frenar a la extrema derecha?

No es a lo que lleva la actual y extrema polarización, pero la política exige adaptarse. Y hoy el desafío inmediato es la elección del nuevo presidente de Andalucía -la primera autonomía por población- tras las elecciones del 17 de mayo. El actual presidente, el popular Juanma Moreno Bonilla, tuvo una fuerte victoria con 53 diputados (tenía 58), frente a los 28 del PSOE, que tenía 30. Pero no alcanzó la mayoría absoluta de 55 que le permitiría ser investido solo con los escaños del PP. Y Moreno, que hace gala de centrismo, se pasó toda la campaña predicando que no quería gobernar con Vox porque sería un gran lío. Un lío con mayúsculas.

Tanto el nuevo líder socialista extremeño como la UGT de Andalucía han expresado esta semana su voluntad de que la extrema derecha no acceda a los gobiernos autonómicos. ¿Qué dirá Ferraz? ¿Y Génova?

Pero a Moreno Bonilla le faltan dos diputados y los pronósticos dicen que acabará siendo investido con Vox. Tras Extremadura, Aragón y Castilla y León, ¿le interesa al PP un nuevo y cuarto pacto con Vox ya en lo que llevamos de año? A Moreno parece que no y Feijóo calla. Y si el objetivo real del PSOE es evitar que Vox gobierne -y no el de hacer a Feijóo rehén de la extrema derecha- hay una clara salida. Moreno Bonilla puede ser investido en segunda votación -cuando ya no es precisa la mayoría absoluta- solo con sus votos y la abstención de dos diputados socialistas.

¿Cuál es el problema? El primero y principal es que Moreno no lo ha pedido. El segundo es que María Jesús Montero ha cerrado la puerta: "No hay ninguna posibilidad, ni el PP nos quiere como aliados, ni nosotros tampoco". Pero no se trata tanto de ser aliados como de evitar que Abascal condicione toda la política española. Y la negativa de Montero llega tras una carta de la UGT andaluza a la ciudadanía en la que pide a los partidos un liderazgo responsable y que “eviten formar gobiernos con fuerzas antidemocráticas (...) no se trata de bloques ni de afinidades ideológicas sino de tender puentes”.

¿El PSOE de Sánchez y de Montero, que tanto presume del pacto con los sindicatos, va a hacer oídos sordos a la UGT? ¿Quiere que Vox no gobierne, o prefiere que Feijóo quede en manos de la extrema derecha? ¿Y Feijóo, aspira a que el PP sea autónomo o ha decidido que la alianza con Vox es inevitable, incluso para gobernar España, y, mientras, ayuda a la creciente relevancia de Vox?

Feijóo debe decidir, pero en Europa -y todo lo relevante pasa por Bruselas- el PP europeo, empezando por el canciller Merz, no quiere aliarse con la extrema derecha trumpista porque sabe que no quieren ayudar al centroderecha a gobernar, sino a sustituirlo como única alternativa a "la izquierda woke".

Moreno, Sánchez y Feijoo tienen la palabra. ¿Quieren una España en que la extrema derecha -y el mensaje contra la inmigración- sea cada día más determinante, o prefieren el modelo europeo en el que el centroderecha y el centroizquierda -pese a sus diferencias e intereses contrapuestos- logran bastantes acuerdos?

Andalucía, ya lo escribí el 24 de mayo, es una oportunidad. Ninguno de los dos partidos es inmaculado -Gürtel, Kitchen, Cerdán, Leire, Zapatero…-, pero España no puede quedar eternamente bloqueada por dos frentes que se acusan de todos los males, son incapaces de pactar nada y así degradan el funcionamiento de la democracia.