La torre de la Sagrada Família, un motivo de orgullo permanente

Barcelona necesita recordatorios para sentirse orgullosa de sí misma. Durante demasiado tiempo, el relato sobre la ciudad ha estado dominado por el desencanto y una fatiga colectiva que parece poner en cuestión el modelo urbano, la convivencia e incluso el futuro. Debatir, criticar y exigir más es legítimo. Pero existe una diferencia clara entre el espíritu crítico y la inercia de la queja permanente. Y, demasiado a menudo, esta última pesa más de lo deseable.

Por ello resulta tan relevante lo vivido en los últimos días con la inauguración de la Torre de Jesucristo de la Sagrada Família, culminada con la bendición del papa León XIV. El templo de Antoni Gaudí es la prueba de que es posible completar uno de los proyectos arquitectónicos más ambiciosos del mundo, sostenerlo durante generaciones y convertirlo en un símbolo universal. Da igual si uno es creyente o no, si le emociona o le incomoda. Basta con tener un mínimo de perspectiva. Lo que representa la Sagrada Família va mucho más allá de la fe. Es perseverancia y, sobre todo, capacidad de construir algo extraordinario en medio de las dificultades.

Incluso en momentos como este siempre aparecen voces empeñadas en reducir cualquier éxito colectivo a una lista de reproches particulares. Es una tendencia cada vez más habitual la incapacidad de celebrar lo que nos une sin detenernos primero en lo que nos separa. Ese ruido existe, y seguirá existiendo, pero no debería marcar el tono ni el estado de ánimo de la ciudad.

El éxito de la inauguración de la torre de la Sagrada Família debería servir como punto de inflexión, o al menos como una pausa para reconocer que existen motivos para el orgullo compartido, sin que sean necesarios recordatorios permanentes. Barcelona continúa siendo una ciudad capaz de liderar, crear y emocionar. Lo ha demostrado una vez más y lo seguirá haciendo, con o sin permiso de los escépticos profesionales.