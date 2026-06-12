Retos de la defensa europea

El abandono por Alemania y Francia del proyecto de 2017 para desarrollar y fabricar juntos el nuevo caza de combate europeo de sexta generación (en el que también participaba España) evidencia las dificultades de la cooperación militar entre los países europeos a causa de sus intereses industriales nacionales divergentes: Dassault Aviación en Francia y Airbus Defensa y Espacio en Alemania. El fracaso, además de malgastar tiempo y recursos, muestra la fragilidad del plan de autonomía estratégica y militar de la Unión Europea (UE). Ha sido "pura estupidez" y apostar por la "irrelevancia", resumió el primer ministro belga, Bart De Wever.

Los países europeos ya renunciaron a principios de los 2000 a desarrollan un caza de combate de la quinta generación (capacidad de eludir los radares) debido a los costes, la política de austeridad y la falta ambición política, mientras que otras potencias invertían en fabricar ese modelo de caza avanzado, como Estados Unidos (F-35 Lightning II y F-22 raptor), China (Chengdu Jo-20 y Shenyang J-35), Rusia (Sukhoi Su-57) y Turquía (Tai Kaan). Los países europeos abandonaron así la senda de la autonomía militar e industrial que habían creado con los cazas europeos de cuarta generación del Rafale francés y del Eurofighter Typhoon del consocio alemán, británico, italiano y español, que comenzaron a entrar en servicio en el 2000 y el 2003, respetivamente.

El plan de Alemania y Francia de desarrollar cada uno su propio futuro caza, aunque logren socios, puede tropezar con su alto coste (100.000 millones de euros), debido a las dificultades presupuestarias de Francia y también de Alemania, cuyo déficit público se situará en el 4,8% del producto interior bruto (PIB) en 2028, por encima del límite del 3%, según el Bundesbank.

Obstáculos y retrasos

El proyecto del Eurodrone de reconocimiento de gran autonomía, iniciado en 2015 por Alemania, Francia, Italia y España, también se halla en dificultades por sus acumulados retrasos y la retirada de facto de Francia que ya no incluye fondos para comprar los drones en la ley de programación militar de 2026. Francia considera que ha quedado desfasado y es muy vulnerable a ataques, por lo que apuesta por modelos nacionales de drones de nueva generación, más ligeros, rápidos y baratos.

Otro proyecto con problemas es el franco-alemán de 2017 para desarrollar el nuevo tanque de batalla europeo (MGCS), que debe sustituir al Leopard 2 alemán y al Leclerc francés, a causa de divergencias operativas y presupuestarias. El despliegue del nuevo tanque, que debía comenzar en 2035, ya se ha retrasado de momento al 2040-2045.

Estados Unidos anunció el pasado 22 de mayo en una reunión a puerta cerrada en la OTAN que reducirá el numero de cazas, bombarderos, submarinos, drones y buques de guerra norteamericanos adscritos a la defensa de Europa, lo que añade una presión adicional a sus aliados europeos para sustituir esas capacidades militares, tanto a nivel industrial como presupuestario. El plan de reducción de fuerzas norteamericanas adscritas a la defensa de Europa y su sustitución por capacidades militares europeas debería concretarse antes de la cumbre de la OTAN del 7 y 8 de julio en Ankara (Turquía).

La mayoría de los ciudadanos europeos, incluso en Polonia, ya no creen que Estados Unidos acuda a defenderlos en caso de ataque, según el sondeo realizado en mayo por el 'think tank' proatlantista Consejo Europeo de Relaciones Internacionales (ECFR). Sólo el 38% de los polacos confían que Washington mantenga su compromiso de defender a su aliados europeos en caso de ataque y la cifra es inferior en otros destacados miembros de la OTAN: 35% en Reino Unido, 33% en Países Bajos, 30% en Francia, 27% en Alemania e Italia, 25% en Portugal y Hungría, 22% en Suecia, 20% en Dinamarca, 18% en Bulgaria y 12% en España.

Además de las capacidades de combate, los países europeos dependen de Estados Unidos en una amplia serie de elementos esenciales de la defensa, desde los sistemas de mando militar, control y planificación continental hasta redes de satélite de reconocimiento e inteligencia, pasando sistemas de comunicación y navegación, sistemas de guerra electrónica e inteligencia artificial y capacidades logísticas de aerotransporte y de despliegue en combate. El Instituto Internacional para Estudios Estratégicos (IISS) cifra en 860.000 millones de euros el coste global para los países europeos de sustituir la actual contribución de Estados Unidos a la defensa colectiva de la OTAN.